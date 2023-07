Fußball-Saisonstart in TV, Radio und Live-Stream

Die Sommer­pause ist vorbei. An diesem Wochen­ende startet die 2. Fußball-Bundes­liga in die neue Saison. Das Auftakt­spiel heute Abend um 20.30 Uhr bestreiten der Hamburger SV und der FC Schalke 04. Am Samstag finden vier Spiele um 13 Uhr statt. Es folgt das Topspiel ab 20.30 Uhr. Drei weitere Partien beschließen am Sonntag ab 13.30 Uhr den ersten Spieltag in der Saison 2023/24.

Wer alle Spiele live und in voller Länge sehen möchte, benö­tigt ein Abon­nement für den Pay-TV-Sender Sky oder dessen Strea­ming­dienst WOW. Der Veran­stalter zeigt das Eröff­nungs­spiel des Hamburger SV gegen den FC Schalke 04 und auch das Topspiel am Sams­tag­abend zwischen Fortuna Düssel­dorf und Hertha BSC für Abon­nenten von Sky Q auch auf dem Kanal Sky Sport Bundes­liga UHD - sprich: in UHD/HDR-Qualität.

Das Spit­zen­spiel am Sams­tag­abend soll auch an allen anderen Spiel­tagen in UHD/HDR gesendet werden - aller­dings nicht für Kunden von WOW, die je nach Abon­nement auf 720p oder 1080p beschränkt sind. Dafür kann der Strea­ming­dienst - anders als Sky Q - auch ohne lange Vertrags­lauf­zeit gebucht werden.

Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga

Image licensed by Ingram Image Wenn mehrere Zweit­liga-Spiele parallel statt­finden, bietet Sky diese wahl­weise als Einzel­über­tra­gung und in der Konfe­renz an. Das ist an diesem Wochen­ende am Samstag- und Sonn­tag­mittag der Fall. Ab der kommenden Woche gibt es auch jeweils zwei Begeg­nungen am Frei­tag­abend ab 18.30 Uhr. Die Anstoß­zeit am Freitag um 20.30 Uhr "gehört" ab August wieder der 1. Bundes­liga.

2. Bundes­liga im Free-TV

Wer das Auftakt­spiel in die neue Saison sehen möchte, benö­tigt kein Pay-TV- oder Strea­ming-Abon­nement. Die Partie zwischen dem HSV und Schalke 04 läuft auch bei Sat.1 im Free-TV. Darüber hinaus sind die Begeg­nungen am Sams­tag­abend ab 20.30 Uhr im unver­schlüs­selten Fern­sehen zu sehen - und das nicht nur am ersten Spieltag. Hierfür hat der Spar­ten­kanal Sport 1 die Über­tra­gungs­rechte.

Während DAZN die Frei­tags- und Sonn­tags­spiele der 1. Fußball-Bundes­liga live und exklusiv über­trägt, hält der Sender keine Rechte für Live­über­tra­gungen aus Liga 2. Bereits seit der vergan­genen Saison sind nach Abpfiff aber Zusam­men­fas­sungen nicht nur von Spielen der 1., sondern auch der 2. Fußball-Bundes­liga zu sehen. Alle Spiele im kostenlosen Audio-Stream bei Sportschau Live

Screenshot: teltarif.de

Das macht der Hörfunk

Die Landes­rund­funk­anstalten der ARD berichten in ihren Hörfunk­pro­grammen live über Zwischen- und Endergeb­nisse - vor allem, wenn es um Spiele von Mann­schaften aus ihren eigenen Sende­gebieten geht. Teil­weise gibt es auch Live­ein­stiege mit Repor­tern im Stadion. Im Audio-Live­stream sind die Über­tra­gungen bei Sport­schau Live in voller Länge zu hören.

Nicht zuletzt gibt es Apps wie OneFootball, TorAlarm bzw. Anwen­dungen von Anbie­tern wie kicker Sport­magazin, Sport 1 und Euro­sport, die über die 2. Fußball-Bundes­liga berichten. Teil­weise lassen sich darüber auch Push-Benach­rich­tigungen abon­nieren oder/und es stehen Live-Ticker zur Verfü­gung.

In einem Ratgeber haben wir darüber berichtet, welche Kosten für Fußball-Fans anfallen, die sich für Pay-TV- und Strea­ming-Abon­nements entscheiden, um "alle Spiele" live zu verfolgen.