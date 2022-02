40 Prozent aller verkauften Radiogeräte mit DAB+

Rein analoge Radio werden immer noch stark konsumiert, obwohl sie aus vielen Märkten verschwunden sind

Foto: Prunus Der Verband der Elektro- und Digi­tal­indus­trie (ZVEI) lobt den Verkaufs­erfolg von Digi­tal­radios mit DAB+ im deut­schen Markt. Im vergan­genen Jahr waren laut dem Verband knapp 40 Prozent aller verkauften Radio­geräte mit dem digital-terres­tri­schen Empfang ausge­stattet. Die Stück­zahl der Radio­emp­fänger ohne DAB+ verzeich­nete dagegen einen Rück­gang um 16 Prozent, reine Analog-Empfänger machten noch ein Drittel des Radio­markts aus (35 Prozent). Fast die Hälfte der Umsätze im Radio-Segment der Consumer Elec­tro­nics werden inzwi­schen über DAB+-Geräte gene­riert (47 Prozent).

Digi­tal­radio­pflicht seit Ende 2020

Foto: Prunus Was auf den ersten Blick tatsäch­lich nach einer Erfolgs­mel­dung klingt, erstaunt den Fach­mann jedoch. Denn seit Dezember 2020 müssen alle im deut­schen Handel verkauften Radio­geräte, die auf UKW den Sender­namen anzeigen können (RDS-Funk­tion), verpflich­tend mit DAB+ und/oder Inter­net­radio­emp­fang ausge­stattet sein. Viele Medi­enmärkte und Fach­han­dels­geschäfte bieten gar keine reinen UKW-Empfänger mehr an. Es gibt sie weit­gehend nur noch im abso­luten Billig­sektor, zumeist online, in Super­märkten, "Ramsch­märkten" oder Discoun­tern.

Wozu ein Radio­wecker für 40 Euro, wenn man ihn auch für 9 Euro bekommt

Das hält Konsu­menten aber offenbar nicht vom Kauf ab. Offen­sicht­lich spielt hier Geiz eine Rolle. Wozu soll man, um morgens mit dem heimi­schen Sender, den man seit Jahr­zehnten hört, aus dem Schlaf geweckt zu werden, zu einem DAB+-Radio­wecker, der 40 Euro und mehr kostet, greifen, wenn es auch ein einfa­ches UKW-Modell für 9 Euro tut. Vielen reicht offen­sicht­lich auch das herkömm­liche Angebot auf UKW noch aus, zumal ein Abschalt­datum für den analogen Hörfunk in weite Ferne gerückt scheint.

Dabei umfasst das Digi­tal­radio weit mehr als nur Radio­emp­fang: Das Radio bietet nicht nur eine wesent­lich größere Programm­viel­falt, je nach Region bis zu 100 Programme, sondern auch Infor­mationen in Text und bei vielen Modellen auch Bild, etwa Slide­shows wie Alben­cover oder Studio­fotos. Und: Fast jedes Digi­tal­radio empfängt weiter auch noch die herkömm­lichen UKW-Programme.

Auch Inter­net­radio und Podcasts immer beliebter

Die Digi­tali­sie­rung des Radios geht dennoch in großen Schritten voran. Neben digi­talem DAB+-Hörfunk sind auch Webradio und Podcasts sehr beliebt. Diese können über die gut 60 Millionen verfüg­baren Smart­phones gehört werden, am Smart-TV, über Smart Speaker, Smart­wat­ches und über spezi­elle WLAN-Inter­net­radios, die in Deutsch­land immer beliebter werden. Über ein Viertel aller 2021 verkauften Radio­geräte waren Inter­net­radios ohne inte­grierten Rund­funk­emp­fänger. Auch hybride Radios, die mehrere digi­tale Empfangs­mög­lich­keiten vereinen, gewinnen hier­zulande an Bedeu­tung. Der Markt­anteil hybrider Radios stieg im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent auf 8,2 Prozent. Knapp 20 Prozent der Umsätze aus dem Radio­seg­ment sind auf solche Hybrid­emp­fänger zurück­zuführen.

Insge­samt wurden 2021 laut ZVEI in Deutsch­land über 5,5 Millionen Radio- und Audio­emp­fangs­geräte verkauft. Letz­tere umfassen unter anderem portable Radios (analog und digital), Inter­net­radios, HiFi-Anlagen und Receiver/Tuner.

