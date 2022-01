Einkauf im Handy-Shop: Tipps und Tricks eines Insiders

Wer sich eine Smart­watch, ein Tablet oder ein Nobel-Smart­phone kaufen will, könnte die Geräte voll bezahlen oder "ab 1 Euro" in Raten finan­zieren. Das Erwa­chen kommt hinterher, die Finan­zie­rung über teure Zusatz-Verträge ist in der Branche sehr beliebt.

Manche Verkäufer in Handyshops meinen es zu gut, bzw. stehen unter massivem Verkaufsdruck, weil sie nur von Provisionen leben.

Foto: Vodafone Wir haben über die Geschichte zweier Rent­nerinnen berichtet, die in einer Klein­stadt in Nord­rhein-West­falen in einem soge­nannten Voda­fone-Part­ner­shop zu vielen Verträgen und Geräten "über­redet" wurden, deren Trag­weite und Kosten sie gar nicht über­schauen konnten. Ist das ein beson­ders krasser Einzel­fall? Leider nein.

Wir haben uns in der Branche umge­hört und erfuhren, dass dieser Shop in der NRW-Klein­stadt kein unbe­schrie­benes Blatt sei. Betrieben werde er von einer GmbH, die mehrere Shops steuert und einen Exklusiv-"Partner"-Vertrag mit dem Netz­betreiber Voda­fone hat. Das bedeutet, in diesen Partner-Shops dürfen nur Produkte von Voda­fone verkauft werden. Der Vertrag gibt das Recht, das Logo von Voda­fone auf dem Laden­schild, der Laden­aus­stat­tung und dem Brief­papier zu nutzen. Hier habe es, so erklärte es uns der erfah­rene Szene­kenner, schon öfters denk­wür­dige Vorfälle gegeben.

Psycho­logi­sches Verkaufs­verhör

Foto: Vodafone Die Verkäufer seien regel­recht darauf geschult, bei älteren Kunden durch geschickte Frage­technik heraus­zufinden, ob sie allein­ste­hend sind oder ob sie noch Freunde und Verwandte haben, die ihnen bei finan­ziellen oder recht­lichen Dingen zur Seite stehen könnten. Sollte das nicht der Fall sein, heiße es "Feuer frei".

Handy-Shops stehen unter erheb­lichem Erfolgs­druck, ihre Einnahmen erzielen sie nur aus Provi­sionen von neu verkauften oder geschal­teten Verträgen und Zusatz­dienst­lei­tungen. Darum sind sie erpicht darauf, dem jewei­ligen Kunden maximal viel zu verkaufen: Die Uhr für 1 Euro, das Tablet für 249 Euro und so weiter. Die Refi­nan­zie­rung erfolgt dabei über neue Verträge, für die es statt­liche Provi­sionen gibt, sodass nach Abzug der Hard­ware­kosten noch etwas für den Shop­betreiber übrig bleibt.

Verkauf an Unbe­kannte?

Wenn Not am Kunden ist, würden auch mal auf "Unbe­kannte", nicht im Laden anwe­sende Kunden, neue Produkte oder Geräte gebucht, in der Hoff­nung, dass es der betrof­fene Kunde oder die Kundin nicht merken. Diese Geräte ließen sich gut "unter der Hand" verkaufen. Auch könne es sein, dass ein Kunde ein Gerät "kaufe", es wieder "zurück­gebe" (das Gerät hat in Wahr­heit den Laden nie verlassen), und danach werde das Gerät nochmal verkauft, diesmal zu Gunsten des Shops.

Wenn die Geschichte auffalle und sich Kunde nur deut­lich genug gegen falsche Rech­nungen wehren, könne das auch mit dem Ausdruck größten Bedau­erns zurück­gebucht und gutge­schrieben werden. Dabei erlaube die Kunden­ver­wal­tungs- und Abrech­nungs-Soft­ware von Voda­fone, dass der Händler dem Kunden seinen Tarif nach unten korri­gieren könne, die erhal­tene Provi­sion aber nicht zurück­gezahlt werden müsse.

Auch sei es für gewis­sen­lose Händler möglich, ganze Stadt­viertel im System abzu­fragen, wo Voda­fone-Kunden leben und denen neue Produkte oder Funk­tionen zu akti­vieren, ohne je eine Unter­schrift oder ein OK der Kunden erhalten zu haben.

Daten­abfluss ohne Wissen der Kunden?

Wenn ein Kunde sich ein neues Gerät nach einer Online-Bestel­lung in den Shop liefern lasse, würden Reise­pass/Perso­nal­aus­weis oder EC-Karte kopiert, um für künf­tige Vorfälle passende Daten zu haben, gleich­zeitig würden Online-Kunden (mit weit­rei­chenden Rück­tritts­rechten) in Shop-Kunden umge­wan­delt, ohne Wissen oder Einver­ständnis.

Voda­fone hat sich von einigen Betrei­bern getrennt

Nachdem einige Fälle doch zu "wild" geworden seien, habe sich Voda­fone von diversen Shop-Betrei­bern getrennt, so der Insider. Bei den in Frage kommenden Stand­orten seien neue Firmen "einge­zogen", die teil­weise jedoch "inter­essante Verbin­dungen" zu den Vorgän­gern hätten.

Auch Telefónica (o2) betroffen?

Das Ziel dieser Unter­nehmen sei klar: Maximal viele Karten und Produkte zu schalten und möglichst viel Provi­sionen einzu­nehmen. Neben den über­vor­teilten Kunden hätten diese Händler Voda­fone und neuer­dings auch o2 stark geschä­digt.

Bei Voda­fone beispiels­weise, wirft der Insider ein, habe man aber die meisten Fälle ohne großes Aufsehen "berei­nigt". Die Lücken in der Soft­ware seien teil­weise noch vorhanden oder es seien neue Sonder­funk­tionen einge­baut worden, die nur Einge­weihten bekannt seien.

Was können Betrof­fene tun?

Falls Sie in einem Laden etwas unter­schrieben haben, bekommen Sie früher oder später eine Auftrags­bestä­tigung als Ausdruck im Laden, per E-Mail oder als Papier­brief. Lesen Sie sich das genau durch, und wenn Unklar­heiten bestehen, zögern sie nicht, Fragen zu stellen, entweder im Laden oder an der kostenlos aus allen Netzen errei­chen Voda­fone-Hotline 0800-172-1212.

Sollte sich dadurch keine hinrei­chende Klärung ergeben, kann ein klas­sischer Brief an "Voda­fone Kunden­betreuung, 40875 Ratingen" (diese Adresse enthält keinen Stra­ßen­namen) helfen. Die Büros der Verbrau­cher­zen­tralen kennen die Proble­matik eben­falls genau und leisten gerne Hilfe. Oder Sie wenden sich an teltarif.de.

Unbe­dingt Online-Konto einrichten und prüfen

Woran erkennt man einen guten Shop mit fairer Beratung? Vermutlich nur an Mund-zu-Mund-Propaganda.

Image licensed by Ingram Image Richten Sie zu Ihrem neuen Handy-Vertrag unbe­dingt den Online-Zugang im Internet (z.B. Telekom-Kunden­center oder Mein Voda­fone oder Mein o2 ein, laden Sie sich dort alle Doku­mente wie Auftrags­bestä­tigungen, Rech­nungen etc. herunter und schauen Sie sich diese gut an. Es ist nicht ganz einfach, in dem Wust von Grund­gebühren, Rabatten und Erstat­tungen den Über­blick zu behalten.

Falls Sie mehrere Rufnum­mern haben, müssen diese beispiels­weise im Internet-Konto bei "Mein Voda­fone" nach dem ersten Login je einzelner Rufnummer erst einmal manuell hinzu­gefügt werden. Die Rufnum­mern stehen oft nicht auf der Auftrags­bestä­tigung für den Vertrag, sondern erst in der Rech­nung zum Handy in der zweiten Zeile unter dem Gerä­tenamen, oder in den folgenden Monats­rech­nungen auf der letzten Seite.

Anfangs günstig, später teurer

Da Telekom, Voda­fone oder o2 und diverse Service-Provider gerne Ange­bote mit x Monate ohne oder mit stark redu­zierter Grund­gebühr verkaufen, kann sich die monat­liche Rech­nung nach 3, 6 oder 12 Monaten auf einmal spürbar erhöhen. Das hat der Kunde (viel­leicht unge­wollt) so unter­schrieben.

Nach neuester Rechts­lage muss bei Vertrags­abschluss der Vertrag in allen Details vorher bekannt gegeben und vom Kunden unter­schrieben werden. Trotzdem könnte manches Detail im Eifer des Gefechts unter­gegangen sein.

Versuch eines Fazits

Speziell aus Nord­rhein-West­falen errei­chen uns immer wieder Nach­richten von merk­wür­digen Geschäften an der Haus­türe oder in Shops. Oft taucht dabei der Name "Voda­fone" auf, aber auch bei einzelnen o2-Shops soll das schon vorge­kommen sein.

Inter­essan­ter­weise wird der Anbieter "Telekom" so gut wie nie genannt. Das hat Gründe: Die Telekom hat ein sehr hohes Sicher­heits­level. Der Händler sieht vom Kunden nur die Daten, die er unbe­dingt braucht, um ihn beraten zu können, wie teltarif.de aus eigener Anschauung weiß und von Bran­chen­ken­nern auch mehr­fach bestä­tigt wurde. Bevor ein Telekom-Shop auf die Daten des Telekom-Kunden Zugriff bekommt, wird dem Kunden eine SMS-Nach­richt mit einem Einmal-Code zuge­schickt, die der Kunde dem Händler nennen muss, andern­falls hat der Händler gar keinen Zugriff. Sensible Daten wie die Telekom-Kunde­nummer oder Daten der Bank­ver­bin­dung sind in den Systemen teil­weise aus ge-x-t oder gar nicht sichtbar.

