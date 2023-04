Optionen: Das kosten Multi-SIM, Daten, Roaming & Co.

Abseits der Inklu­siv­leis­tungen gibt es bei Mobil­funk­pro­dukten oft Bedarf für weitere Optionen. Wir haben diese ergän­zenden Ange­bote von Netz­betrei­bern, den großen Provi­dern und den Discoun­tern vergli­chen. Dabei erör­terten wir die Gebühren von zusätz­lichem Daten­volumen, zusätz­lichen SIM-Karten, Roaming außer­halb der EU und Enter­tain­ment-Abon­nements. Es gibt viele Zusatz­pro­dukte bei den Anbie­tern, weshalb wir eine bestimmte Auswahl hervor­heben. Oftmals sind Discounter bei den Tarifen an sich güns­tiger als die Netz­betreiber. Ob das auch für die Zusatz­leis­tungen gilt, klären wir in den folgenden Zeilen.

Über die Grenzen des eigent­lichen Kontrakts hinaus

Zusatzoptionen von Netzbetreiber, Provider und Discounter

Andre Reinhardt Die Bedürf­nisse an Mobil­funk­leis­tungen können je nach Alltags­situa­tion vari­ieren. Ist man in einem Monat viel unter­wegs, kann das Daten­kon­tin­gent knapp werden. Benö­tigen andere Personen oder Geräte einen Zugang, möchte man den Tarif auf weitere SIM-Karten ausweiten. Zudem steht bald die Urlaubs­zeit an, wo es bei Reise­zielen außer­halb der EU ohne Zusatz­paket teuer werden kann. Even­tuell steht Ihnen auch einfach nur der Sinn nach Unter­hal­tung in Form von Video-Strea­ming, Audio-Strea­ming oder Nach­richten. In diesem Fall haben diverse Anbieter Enter­tain­ment-Optionen für den Tarif im Port­folio.

Der Handy­ver­trag ist also wandelbar, das hat aber seinen Preis, den wir nun analy­sieren.

Zusatz­optionen bei den Netz­betrei­bern

Neigt sich das High-Speed-Daten­volumen bei der Telekom dem Ende zu, bietet sich eine Buchung des Data Basic an. Dieses Paket gewährt bei einer Lauf­zeit von einem Monat 1 GB für 9,95 Euro. Sollen weitere Personen eine SIM-Karte erhalten, orien­tiert sich der Preis an der Teil­neh­mer­zahl und dem Alter. Eine zusätz­liche Karte kostet 19,95 Euro, jede weitere 9,95 Euro. Für Kinder werden eben­falls 9,95 Euro berechnet. Für das Ausland gibt es beispiels­weise die Option Travel Mobil Basic für 14,95 Euro monat­lich (endet auto­matisch). Enter­tain­ment hat die Telekom in Form von Disney+ ab 6 Euro, Netflix ab 7,99 Euro und Spotify Premium ab 9,95 Euro pro Monat parat. Multi-SIM bei der Telekom

Deutsche Telekom Voda­fone möchte für Zusatz-Daten­volumen 5 Euro (500 MB) respek­tive 10 Euro (1 GB) haben. Eine weitere SIM-Karte schlägt mit zehn Euro für 5 GB Extra-Kontin­gent und 20 Euro für 20 GB Extra-Kontin­gent zu Buche. Auslands­auf­ent­halte abseits der EU sind etwa mit EasyTravel Flex möglich. Zwar kostet die Option nur 7,99 Euro pro Monat, hat aber eine Mindest­ver­trags­lauf­zeit von 6 Monaten. In puncto Unter­hal­tung wartet Voda­fone mit Deezer Plus (6 Monate gratis, dann 10,99 Euro) und Bild Plus (3 Monate gratis, dann 3,99 Euro) auf.

Bei o2 muss man aufpassen, wenn man die monat­liche Speed-Option (etwa mit 1 GB für 4,99 Euro) bucht. Wird nicht gekün­digt, verlän­gert sich diese Offerte nämlich auto­matisch. Eine Daten­auto­matik namens Datens­nack gibt es auch. Diese verlän­gert sich zwar nicht, bucht aber bis zu dreimal Kontin­gent nach. Die Multi­card für weitere SIM-Karten von o2 schlägt mit je 4,99 Euro zu Buche. Kommen wir nun zu den Reise­zielen fernab der EU-Mitglieds­staaten. Beim Münchner Betreiber gibt es leider fast nur indi­vidu­elle Preise je Land. Immerhin stehen mit den Inter­national Packs wahl­weise 60 oder 120 Frei­minuten für 4,99 Euro respek­tive 9,99 Euro monat­lich parat.

In Sachen Unter­hal­tung bietet o2 die Option o2 TV für 4,99 Euro und ein Kombi-Paket mit o2 TV und WOW Filme und Serien für 9,99 Euro.

Auf der folgenden Seite Große Provider und Discounter. 1 2

nächste Seite: Provider und Discounter