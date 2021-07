Telekom & Vodafone: Network-Sharing in Wipperfürth

Die Zusammenschaltung von Sendemasten für Kunden unterschiedlicher Netzbetreiber ist nicht trivial und muss penibel vorbereitet sein.

Foto: Deutsche Telekom Während der Hoch­was­ser­kata­strophe spielt Mobil­funk eine wich­tige Rolle, beson­ders wenn das Fest­netz "abge­soffen" ist. Da war schnell das Gerücht aufge­taucht, die drei Netz­betreiber hätten sich ad hoc verstän­digt, ihre Netze in den betrof­fenen Gebieten zusam­men­zuschalten, damit Kunden belie­biger Netz­anbieter im Netz des anderen Anbie­ters roamen könnten.

Tech­nisch kurz­fristig nicht reali­sierbar

Die Zusammenschaltung von Sendemasten für Kunden unterschiedlicher Netzbetreiber ist nicht trivial und muss penibel vorbereitet sein.

Foto: Deutsche Telekom Das ist leider ein Wunsch­traum und tech­nisch nicht so einfach zu reali­sieren, wie es sich anfühlt. Sicher könnte man einfach die Zugangs­kon­trollen für fremde SIM-Karten aufheben, wie es beim defi­nierten Notruf (112) auch schon von Anfang an gemacht wird. Doch solche Anrufe funk­tio­nieren dann nur abge­hend, der Teil­nehmer ist in fremden Netzen nicht erreichbar.

Zauber­formel MOCN?

Eine weitere Möglich­keit ist eine Tech­nologie mit der Abkür­zung MOCN (Multi Operator Core Network). Hier "strahlt" ein mit MOCN betrie­bener Sender einfach die Kennung aller betei­ligten Netz­betreiber aus. Die Kunden "merken" also nicht, dass sie über die Sende­anlage der Konkur­renz funken. Freaks können das im Netz­monitor anhand der CellID (eNodeB ID) erkennen. Damit das aber möglich wird, müssen alle betei­ligten Netz­betreiber einen VPN-Tunnel zur Station akti­vieren, die dazu erst aufwendig vorbe­reitet und konfi­guriert werden muss. Diese spezi­elle Station muss z.B. alle Nach­bar­schaften kennen, um im laufenden Betrieb ein Handover zu ermög­lichen.

Bestä­tigt: MOCN in Wipper­fürth

Aus Wipper­fürth (Nord­rhein-West­falen) war aus Helfer­kreisen die Meldung aufge­taucht, dass man nur sein Handy abschalten und wieder hoch­fahren müsse, dann könne man sich auch dort einbu­chen, wo bisher kein eigenes Netz vorhanden gewesen war. Das Kuriose: Das stimmt in diesem spezi­ellen Fall sogar. Aber nicht wegen des Unwet­ters, sondern weil Telekom und Voda­fone bereits im vergan­genen Sommer verein­bart hatten, "durch aktives Network­sha­ring soge­nannte graue Flecken in der Mobil­funk­ver­sor­gung zu erschließen".

Wie teltarif.de auf Anfrage erfuhr, arbeiten aktuell beide Unter­nehmen an der Umset­zung dieser Koope­rati­ons­ver­ein­barung. Und der Standort Wipper­fürth gehört dazu. Grund­sätz­lich werde, so eine Telekom-Spre­cherin gegen­über teltarif.de, die Tech­nologie MOCN dazu genutzt, um klei­nere Lücken zu schließen, aber nicht für einen groß­flä­chigen Einsatz wie z.B. in den Hoch­wasser-Gebieten. Auch Telefónica bestä­tigte uns, dass in den Hoch­was­ser­gebieten kein MOCN geplant sei.

Regio­nales Roaming als Notlö­sung?

Während des Wieder­auf­baus der Mobil­funk­ver­sor­gung hatte Voda­fone den Vorschlag gemacht, durch natio­nales Roaming die Versor­gung kurz­fristig zu verbes­sern. Kenner der Netz­abde­ckung berichten, dass Voda­fone in den Krisen­gebieten weitaus weniger Sende­stand­orte hat, als beispiels­weise die Telekom. Die hat kurz­fristig vor der zerstörten Tele­fon­ver­mitt­lung in Alte­nahr nicht nur eine Ersatz­ver­mitt­lung aus dem "Safe-T" Container aufge­baut und in Betrieb genommen, sondern auch gleich eine neue mobile Sende­sta­tion in einem eigenen Container dazu. Damit soll die Kommu­nika­tion von Helfern und Betrof­fenen vor Ort verbes­sert werden.

