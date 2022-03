ZTE Nubia Z40 Pro: Der MagSafe-Klon im Hands-on

Kürz­lich kündigte das chine­sische Unter­nehmen ZTE das Nubia Z40 Pro für den Heimat­markt China an. Das lässt sich als Vorankün­digung inter­pre­tieren, dass das Modell auch künftig nach Europa und damit Deutsch­land kommen könnte - muss es aber nicht. Aller­dings erspähten wir das Modell jüngst am Stand von ZTE auf dem Mobile World Congress in Barce­lona. Das muss immer noch nicht heißen, dass das Nubia Z40 Pro nach Europa kommt. Viel­leicht will der Hersteller neben seinen anderen Ausstel­lungs­stü­cken nur demons­trieren, was er gene­rell im Angebot hat.

Wir haben nach­gehakt und uns den Design-Konkur­renten vom Samsung Galaxy S22 Ultra in einem Hands-on ange­schaut.

Irgendwas muss man sich einfallen lassen

ZTE Nubia 40 Pro mit 6,67-Zoll-Display

Bild: teltarif.de Im Edito­rial "Wann kommt das nächste große Ding?" beschäf­tigten wir uns bereits ausge­hend mit der Über­sät­tigung des Smart­phone-Markts. Optisch ist derzeit nicht mehr viel heraus­zuholen. Die Designs haben sich fest­gefahren: Vorne ein Punch Hole, im besten Fall noch abge­run­dete Display­seiten, um den Eindruck zu verstärken, dass der Rand super­dünn ist. Das ist auch prin­zipiell nicht schlecht und bleibt weiterhin eine moderne Optik. Nur ist es eben so, dass die Smart­phones damit dann auch alle gleich aussehen.

Auf dem MWC stießen wir auf eine Viel­zahl von ausge­stellten Smart­phone-Modellen. Diese konnten wir nicht nur begut­achten, sondern auch gleich mehr über sie in Gesprä­chen mit den Herstel­lern in Erfah­rung bringen. Dabei fiel uns im Hands-on des Nubia Z40 Pro von ZTE die matte Gehäu­serück­seite auf. Das gab es früher schon, aber aktuell fokus­sieren sich die Hersteller verstärkt auf diese Optik. Das fühlt sich im Falle des Nubias nicht nur sehr hoch­wertig an und liegt komfor­tabel in der Hand. Es lassen sich darauf auch wenig bis gar keine Finger­abdrücke erkennen. Die will nämlich niemand mehr sehen. Egal, ob das Smart­phone trotzdem in ein Schutz­case einge­setzt wird. Rückseite und Display auf einem Bild

Bild: teltarif.de Zudem erin­nert das Nubia Z40 Pro mit dem kantigen Gehäuse stark an das Samsung Galaxy S22 Ultra. Ein neuer S22-Konkur­rent? Mit Sicher­heit. Denn das ist etwas, was chine­sische Hersteller verstärkt in Angriff nehmen: Hoch­prei­sige Smart­phones, die sich mit Schwer­gewichten wie besagtem Galaxy S22 Ultra messen wollen. Ein anderes Beispiel ist Honor. Der ehema­lige Huawei-Spröß­ling stellte auf dem Mobile World Congress das Magic 4 Pro vor. Der CEO verdeut­lichte an Beispielen mehr­fach, dass die Leis­tung Magic 4 Pro besser sei als die des iPhone 13 Pro.

Chine­sische Smart­phone-Hersteller bewegen sich mit Smart­phone-Modellen nicht nur verstärkt in den High-End-Bereich, was Ausstat­tung und Leis­tung angeht, sondern wollen auch preis­lich oben mitspielen. So kostet das Honor Magic 4 Pro rund 1100 Euro. Der Euro­pastart des OnePlus 10 Pro dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Auch hier gibt es eine schicke Gehäu­serück­seite, wie Sie sich im Hands-on anschauen können. Und das neue Flagg­schiff von OnePlus wird vermut­lich auch die 1000-Euro-Marke sprengen.

Wann kommt das Nubia Z40 Pro?

Dicke Kamera mit Sony-Sensor

Bild: teltarif.de Von ZTE erfuhren wir, dass es durchaus möglich wäre, dass das Nubia Z40 Pro bereits im kommenden Monat in Europa erscheint. Oder zumin­dest, dass es seitens von ZTE eine Ankün­digung eines Launch-Events geben könnte. Am Stand waren die zu begut­ach­tenden Modelle offen­sicht­lich noch die für den chine­sischen Markt. Trotzdem konnten wir einen posi­tiven ersten Eindruck gewinnen. Insbe­son­dere, was die bereits ange­spro­chene Rück­seite betrifft.

Über­rascht hat uns auch das fühl­bare Gewicht des Nubia Z40 Pro. Trotz des Formats mit einem Display von 6,67 Zoll (144 Hz) und einem Akku mit 5000 mAh wirkte das Smart­phone in der Hand ausge­spro­chen leicht, mit einer sehr guten Gewichts­ver­tei­lung und einer Kamera, die das Handy nicht kopf­lastig wirken lässt. So wie wir es auch beim OnePlus 10 Pro empfunden haben. Auch die silberfarbene Variante ist in einem schönen matten Design gehalten

Bild: teltarif.de ZTE macht beim neuen Nubia eine Sache bedeu­tend anders als die Android-Konkur­renten. Der Akku kann mit einer Apples MagSafe-ähnli­chen Lösung mit 66 W wieder aufge­laden werden. Kabel­gebunden über USB-C und einem entspre­chenden Adapter sind Lade­vor­gänge mit 80 W möglich. Ein Bild von der MagSafe-ähnli­chen Lade­option konnten wir am Stand von ZTE leider nicht aufnehmen.

Darüber hinaus ist der aktu­ellste Snap­dragon 8 Gen 1 von Qual­comm verbaut. Das Test­sample am Stand hatte eine Konfi­gura­tion von 12 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interne Spei­cher­kapa­zität sowie Android 12 an Bord.

Das Kamera-Design auf der Rück­seite sieht mächtig aus. Was aber so aussieht wie ein zweites Display wie beim Xiaomi Mi 11 Ultra, ist nur ein spie­gelndes Plätt­chen mit dem Schriftzug des Modells. ZTE legt bei der Kamera Wert auf einen ange­passten SonyIMX787-Sensor mit 35-mm-Linse, was unter anderem der Portraitfo­tografie nutzen soll. Geöffnete Kamera-App

Bild: teltarif.de Zu mögli­chen Euro­preisen liegt uns noch keine Infor­mationen vor. ZTE hat sich bislang mit sehr hoch­prei­sigen Smart­phones zurück­gehalten. Mögli­cher­weise ändert sich das mit der Markt­ein­füh­rung des Nubia Z40 Pro in Europa.

