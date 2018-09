Technische Daten des Dual-Screen-Smartphones Nubia Z18s

Vor einer Woche berichteten wir das erste Mal über das ungewöhnliche Dual-Screen-Smartphone ZTE Nubia Z18s, in den letzten Tagen hat sich bei diesem Telefon viel getan. So stattete das Handy kürzlich der chinesischen Zulassungsbehörde TENAA einen Besuch ab und ließ sich bei einem Benchmark blicken. Aufgrund dieser beiden Zwischenstopps wurden viele Spezifikationen des Highend-Smartphones bestätigt. So verrichtet beispielsweise der schnelle Chipsatz Qualcomm Snapdragon 845 in Verbindung mit bis zu 8 GB RAM seinen Dienst im ZTE Nubia Z18s.

Das Smartphone mit den zwei Gesichtern



Die TENAA-Fotos des ZTE Nubia Z18s Die TENAA-Fotos des ZTE Nubia Z18s

Weitere Hardware-Informationen zum ZTE Nubia Z18s

Wenn es darum geht, ein möglichst randloses Telefon zu realisieren, werden die Hersteller stets kreativer. Design-Entscheidungen wie eine ausfahrbare Frontkamera oder die allseits bekannte Notch führen zu einem höheren Screen-to-Body-Ratio (Verhältnis der Displayfläche zur Vorderseite). ZTE entschied sich bei seinem kommenden Nubia Z18s für einen anderen Ansatz, nämlich den Verzicht auf eine Selfie-Knipse und den Einsatz eines zweiten Bildschirms in der Smartphone-Rückseite. In einem kurzen YouTube-Video tauchte das Dual-Display-Handy bereits auf, nun gibt es Bildmaterial von der TENAA (via GSMArena ). Abseits der Fotos werden die wichtigsten Spezifikationen genannt. Die vordere Anzeige (LCD) ist im 19:9-Format gehalten, stemmt 2280 mal 1080 Pixel und misst 6,26 Zoll. Hinten kommt ein 5,1-Zoll-Bildschirm mit 1520 mal 720 Pixel (OLED) zum Einsatz.

Mit dem Octa-Core-SoC Snapdragon 845 (bis zu 2,8 GHz Takt) verfügt das chinesische Oberklassemodell über reichlich Performance und ein Gigabit-LTE-fähiges Modem. Das Smartphone wird in zwei Fassungen auf den Markt kommen – mit 6 GB RAM und 64 GB Flash sowie 8 GB RAM und 128 GB Flash. Der Akku weist eine Kapazität von 3800 mAh auf. Eine Dual-Kamera mit 24 + 16 Megapixel fängt Schnappschüsse und Selfies ein. Bei letzterem dient der rückseitige Bildschirm als Sucher. Der Benchmark Master Lu bestätigt die Spezifikationen und bescheinigt dem ZTE Nubia Z18s die Modellnummer NX616J.

Wann das unkonventionelle Mobilgerät der Öffentlichkeit vorgestellt wird, ist noch nicht bekannt.