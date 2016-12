Schnäppchen-Check: Dual-SIM-Handy für 55 Euro

Kaufland bietet in der Woche vom 22. bis zum 28. Dezember ein günstiges Dual-SIM-Handy an. Das ZTE Blade L110 geht in den Filialen für 54,99 Euro über den Tisch. Wir haben überprüft, ob das Smartphone ein Schnäppchen ist oder ob es das L110 im Online-Handel noch günstiger gibt.

Ein Vergleich der Online-Preise zeigt, dass das ZTE-Handy bei den Online-Händlern zu Preisen von rund 58 Euro (inklusive Versand­kosten) zu haben ist. Damit ist das Kaufland-Angebot ein Schnäppchen - der Interessent spart immerhin mindestens 3 Euro.



ZTE Blade L110 bei Kaufland ZTE Blade L110 bei Kaufland

Diese Ausstattung hat das ZTE Blade L110

Das ZTE Blade L110 ist mit einer Größe von 125 mal 64,6 mal 10,4 Millimeter kompakt und mit 110 Gramm nicht schwer. Dementsprechend klein fällt auch das Display aus, das 4 Zoll (10,16 Zentimeter) in der Diagonale misst. Die Auflösung beträgt 480 mal 800 Pixel. Im Inneren arbeitet ein Quad-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1,3 GHz (Spreadtrum SC7731G). Der Arbeitsspeicher bietet lediglich eine Kapazität von 512 MB - das ist nicht mehr zeitgemäß. Auch mit dem mageren internen 4-GB-Speicher kann das ZTE-Smartphone keine positiven Punkte gewinnen. Wenigstens ist eine Speichererweiterung über den microSD-Slot mit bis zu 32 GB möglich - hier kann der Nutzer seine Fotos auslagern.

Mit Android 5.1 alias Lollipop läuft ab Werk auf dem Smartphone eine nicht mehr ganz aktuelle System-Version. Der Akku ist mit einer Kapazität von 1400 mAh angegeben und soll laut Hersteller eine Standbyzeit von bis zu 200 Stunden oder eine Gesprächszeit (UMTS) von bis zu 7 Stunden bieten. Für Schnappschüsse steht auf der Rückseite des Blade L110 eine 5-Megapixel-Kamera zur Verfügung. Die Selfie-Kamera bietet nur eine Auflösung von 2 Megapixel.

An dieser Stelle legen wir Ihnen unsere umfangreiche Handy- und Smartphone-Suche ans Herz.