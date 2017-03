ZTE Axon 7 Max im Kurz-Test: Dual-Kamera macht 3D-Fotos

Smartphone-Hersteller probieren regelmäßig neue Trends aus. Bislang nicht behaupten konnte sich die Darstellung von dreidimensionalen Inhalten auf den mobilen Geräten. ZTE schreckt dies aber nicht ab: Mit dem Axon 7 Max hat der aus China stammende Hersteller ein Smartphone mit 3D-Display im Angebot, bei dem Nutzer keine Brille benötigen, um die Inhalte dreidimensional sehen zu können. Wir hatten Gelegenheit, uns das ZTE Axon 7 Max im Hands-On näher anzusehen.

In China ist das Axon 7 Max seit vergangenem Monat erhältlich, ein Marktstart in Europa wurde bislang nicht bestätigt. Das Smartphone besitzt ein 6 Zoll großes Display, das 1080 mal 1920 Pixel auflöst. Die Darstellung erfolgt im Regelbetrieb in 2D. Spezielle 3D-Inhalte oder selbstständig in 3D aufgenommene Fotos lassen sich auf dem Bildschirm aber auch räumlich darstellen. Weiter hinten in der Meldung gehen wir genauer auf die 3D-Funktionen des Axon 7 Max ein.

