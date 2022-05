ZTE Axon 40 Ultra: Das ultimative Kamera-Flaggschiff?

Am 9. Mai stellt ZTE sein neues Flagg­schiff in China vor. Das Axon 40 Ultra soll über eine Drei­fach-Kamera mit je 64 MP verfügen und Videos in 8 K aufnehmen können. Teaser­bilder und -Videos enthüllen Einzel­heiten zur Optik und Ausstat­tung.