ZTE Axon 30 Ultra: Führen 3 mal 64 Megapixel zum Erfolg?

ZTE hat das Axon 30 Ultra in China veröf­fent­licht. Beson­der­heit des Premium-Modells ist eine Kamera mit dreimal 64 Mega­pixeln.

Mit dem Axon 20 5G stellte ZTE Ende Dezember vergan­genen Jahres ein Smart­phone mit Under-Display-Kamera vor. Der neuen Tech­nologie zum Trotz war das Handy mit 450 Euro vergleichs­weise günstig. Nun geht es weiter mit dem Axon 30 Ultra, das gerade auf dem Heimat­markt des chine­sischen Herstel­lers gezeigt wurde. Und auch hier geht ZTE den Weg der Auffäl­lig­keit: Die Haupt­kamera verfügt nämlich über drei Objek­tive mit jeweils 64 Mega­pixel-Auflö­sung.

Der offi­zielle Verkauf in China ist bereits gestartet. Konkrete Infos für Deutsch­land gibt es noch nicht, weitere Länder sollen aber folgen. Es ist zu erwarten, dass das Axon 30 Ultra auch hier­zulande vertrieben wird.

ZTE Axon 30 Ultra: Ausstat­tung und Details

6,67-Zoll-AMOLED

Bild: ZTE Neben der üppigen Kamera-Ausstat­tung liest sich auch der Rest des Daten­blatts gut. Zum Einsatz kommt Qual­comms Snap­dragon 888, der Power verspricht und das nötige Modem für 5G-Unter­stüt­zung liefert. Das Daten­blatt präsen­tiert drei Spei­cher­vari­anten bis zu 16 GB Arbeits­spei­cher und bis zu 1 TB interne Spei­cher­kapa­zität. Ob und welche es davon zu uns schaffen, bleibt abzu­warten, Spei­cher­kon­figu­rationen in Smart­phones können je nach Markt vari­ieren.

ZTE stattet das Axon 30 Ultra mit einem 6,67-Zoll-Display aus. Das AMOLED bietet Auflö­sungen bis zu Full-HD+ (2400 mal 1080 Pixel). Die höhere Bild­wie­der­hol­rate liegt bei 144 Hz. Die Display-Seiten sind gebogen, was dem Premium-Eindruck des Smart­phone-Modells in die Karten spielt.

Die Akku­leis­tung ist mit 4600 mAh Kapa­zität bemessen. Schnelles Laden wird mit bis zu 66 Watt unter­stützt. Das Gesamt­gewicht liegt laut Hersteller bei 188 Gramm. In Rela­tion zur Größe (161,53 mm mal 72,96 mm mal 8,0 mm) dürfte das Axon 30 Ultra ein komfor­tables Hand­ling bieten. Dem Flagg­schiff-Charakter gerecht wird auch die verwen­dete Soft­ware MyOS 11, die ihren Ursprung in Android 11 hat. Android 10 wäre aller­dings auch inak­zep­tabel gewesen. Ein Update auf Android 12 und regel­mäßige Sicher­heits­updates sollten beim Smart­phone vom Format des Axon 30 Ultra eben­falls zu erwarten sein.

Details der Quad­kamera

Dreimal 64-Megapixel-Kamera

Bild: ZTE Die Kamera des Axon 30 Ultra mag wohl zu den auffäl­ligsten Kompo­nenten gehören. Die Rede ist von drei mal 64 Mega­pixeln, im Detail: 64 Mega­pixel Weit­win­kel­objektiv (Sony IMX686) mit opti­scher Bild­sta­bili­sie­rung und f/1.6er-Blende, 64-Mega­pixel Ultra­weit­win­kel­objektiv (Blende: f/2.2, Aufnah­mera­dius 120°), 64 Mega­pixel Portrait-Objektiv (Blende: f/1.9) und 8 Mega­pixel Peri­skop-Tele­objektiv. Letzt­genanntes bietet eben­falls opti­sche Bild­sta­bili­sie­rung, bis zu fünf­fach opti­schen und bis zu zehn­fach Hybrid­zoom. Insge­samt werden Zoom­stufen bis zu 60-fach geboten.

ZTE bewirbt die Funk­tion "Erst Foto­gra­fieren und dann Zoomen", die bei Fotos den Wechsel zwischen verschie­denen Brenn­weiten erlauben soll. Video­auf­nahmen sind mit bis zu 8K-Auflö­sung möglich.

Sollte das ZTE Axon 30 Ultra hier­zulande auf den Markt kommen, wird es vermut­lich kein Schnäpp­chen. Smart­phone-Hersteller bauen aber auch vermehrt Geräte, die mit üppiger Ausstat­tung zum kleinen Preis werben, Moto­rola hat kürz­lich das Moto G60 in Indien vorge­stellt. Trotz 108-Mega­pixel-Kamera verlangt der Hersteller vergleichs­weise wenig Geld. Was das Smart­phone kostet und Details lesen Sie in einer weiteren News.