ZTE Axon 30: Vielversprechendes Handy für unter 500 Euro

ZTE hat den globalen Verkaufs­start des erschwing­lichen Ober­klasse-Smart­phones Axon 30 ange­kün­digt, auch Deutsch­land wird bedacht. Zu einem Preis ab 499 Euro bietet das Handy ein 6,92 Zoll großes 120-Hz-Display (Full HD+), das schnelle SoC Snap­dragon 870, eine rück­sei­tige Quad-Kamera und eine fort­schritt­liche Under-Display-Kamera. Letz­tere hat eine trans­parent schalt­bare Display­fläche mit scharfen 400 ppi.

Ferner punktet das Axon 30 mit 5G-Funk und einem 65-W-Lade­mecha­nismus. Das 7,8 mm schlanke Smart­phone soll ab dem 9. September hier­zulande erhält­lich sein.

ZTE Axon 30: UDC richtig gemacht

Das Axon 30 in voller Pracht

Bild: ZTE Mit dem Axon 20 führte ZTE als welt­weit erster Hersteller die Under-Display-Kamera in einem Mobil­gerät ein. Leider konnte diese kaum über­zeugen, was aber bei der ersten Gene­ration einer neuen Tech­nologie wenig verwun­der­lich ist.

Die Lösung des Axon 30 wirkt merk­lich ausge­reifter. Das 16-MP-Modul kommt mit Pixel-Binning auf 2,24 Mikro­meter große Bild­punkte, die darüber befind­liche durch­sichtig schalt­bare Display­fläche soll 400 ppi offe­rieren. Zum Vergleich: beim Axon 20 sind es 200 ppi, beim Galaxy Z Fold 3 5G sogar nur 93 ppi. Inhalte dürften beim Axon 30 im Bereich der Front­kamera also nicht verpi­xelt wirken. Axon 30 in Türkis

Bild: ZTE Das hintere Foto­grafie-Setup wirkt hingegen eher konser­vativ. Käufer erhalten eine 64-MP-Weit­winkel-Knipse (Blende f/1.8), ein 8-MP-Ultra­weit­winkel-Modul (Blende f/2.2), ein immerhin 5 MP auflö­sendes Makro-Modul und einen 2-MP-Tiefen­sensor (jeweils Blende f/2.4). In puncto Display gibt es beim ZTE Axon 30 kaum etwas zu bean­standen. Der 6,92-Zoll-Bild­schirm wartet mit 120 Hz, 2460 mal 1080 Pixel und AMOLED-Panel auf.

Weitere Spezi­fika­tionen des ZTE Axon 30

Das SoC Snap­dragon 870 ist als güns­tiges Flagg­schiff-Produkt gedacht, wird im 7-nm-Prozess gefer­tigt, hat einen bis zu 3,2 GHz taktenden Octa-Core-Prozessor und die GPU Adreno 650. Auch beson­ders anspruchs­volle Apps und Spiele sollten damit rund laufen. ZTE wird das Axon 30 mit 8 GB RAM und 128 GB Flash (erwei­terbar) für 499 Euro und mit 12 GB RAM und 256 GB Flash (erwei­terbar) für 599 Euro in Deutsch­land offe­rieren.

Zur Konnek­tivität zählen 5G, LTE, Wi-Fi 6, Blue­tooth 5.1, NFC, GPS, ein Under-Display-Finger­abdruck­sensor und USB Typ-C. Das Axon 30 ist nur 7,8 mm dick

Bild: ZTE Der 4200 mAh messende Akku lässt sich mit 65 W aufladen. An Gehäu­sefarben stehen Schwarz und Türkis zur Auswahl. Leider scheint es sich um ein Kunst­stoff­gehäuse zu handeln. Android 11 in Form von MyOS11 findet als Betriebs­system des Axon 30 Verwen­dung.

Preis­lich ging es etwas nach oben, so kostete das Axon 20 5G bei Markt­ein­füh­rung 449 Euro.