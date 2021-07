ZTE Axon 30 5G: Under-Display-Cam ist fast unsichtbar

Beim ZTE Axon 20 5G war die Under-Display-Camera eher ein Proof of Concept, das ZTE Axon 30 5G könnte eine brauch­bares Modul haben. Neue Live-Fotos zeigen die Lösung im Detail.

Die Under-Display-Camera (UDC) wird dieses Jahr ein großer Design-Trend in der Smart­phone-Branche. Auf neuen Live-Fotos des ZTE Axon 30 5G sind die Fort­schritte dieser Tech­nologie erkennbar. Zumin­dest die trans­parent schalt­bare Display­fläche über der Front­kamera mutet in der zweiten Gene­ration viel­ver­spre­chend an. Dank der deut­lich gestei­gerten Auflö­sung ist dieser Bereich kaum noch vom Rest des Bild­schirms zu unter­scheiden. Außerdem hat es ZTE hinbe­kommen, für die komplette Anzeige des Axon 30 5G 120 Hz zu reali­sieren.

ZTE Axon 30 5G kommt ohne UDC-Pixel­brei

Kaum noch zu sehen: UDC des Axon 30 5G

Weibo Erste Gene­rationen neuer, komplexer Tech­nolo­gien sind meist unaus­gereift. So ist ZTE im September 2020 mit der Veröf­fent­lichung des Axon 20 5G zwar ein Meilen­stein gelungen, doch dessen Under-Display-Camera konnte nicht über­zeugen. Ledig­lich 26 Punkte lautete die Wertung des Moduls von DxOMark. Zum Vergleich: das aktuell am höchsten beno­tete Selfie-Smart­phone, Huawei Mate 40 Pro, kommt auf 104 Punkte. Nein, die unscharfen und verrauschten Fotos des Axon 20 5G haben keinen Selfie-Fan erfreut. Ob die Optik des Nach­folge-Moduls aus dem Hause Visionox besser abschneidet, bleibt abzu­warten, zumin­dest das dazu­gehö­rige Display­ele­ment wirkt fort­schritt­licher.

Spar­ronews macht auf Live-Fotos des ZTE Axon 30 5G und dessen unter dem Bild­schirm befind­licher Kamera aufmerksam. Gefunden wurden die Fotos im chine­sischen Forum Weibo (1, 2). Lv Qianhao, Chef der Konsu­men­ten­sparte des Herstel­lers, habe das Mate­rial zuvor veröf­fent­licht, aber wieder gelöscht. Bekannt­lich vergisst das Internet aber nie. Das unschöne Pixel­muster bei deak­tivierter Selfie-Knipse gehört der Vergan­gen­heit an, wie der Foto­ver­gleich belegt.

Was ist neu an der UDC des ZTE Axon 30 5G?

UDC-Vergleich: links Axon 20 5G, rechts Axon 30 5G

Weibo Die größte Ände­rung der durch­sichtig schalt­baren Display­fläche ist dessen Auflö­sung. Wie viele Bild­punkte zum Einsatz kommen ist zwar nicht bekannt, die Schärfe erhöht sich jedoch von 200 ppi auf 400 ppi. Im Gegen­satz zur ersten Gene­ration der Visionox-Under-Display-Camera kann das neue Bild­schirm­ele­ment jetzt auch mit 120 Hz ange­steuert werden. Entspre­chend aktua­lisiert das ZTE Axon 30 5G das Display häufiger als es beim 90-Hz-Vorgänger der Fall war. Kurios: Auf den ersten Blick scheint das chine­sische Smart­phone trotz UDC einen im Vergleich zur Konkur­renz recht dicken Rand um den Bild­schirm zu haben.

Neben dem Axon 30 5G gibt es auch ein Axon 30 Ultra, dieses hat aber anschei­nend keine Under-Display-Camera.