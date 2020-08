Neues zu Axon 20 5G mit Under-Display-Cam & Nubia Watch

In China zeigt man sich expe­ri­men­tier­freudig bei den Displays. So wird am 1. September das Axon 20 5G mit unter dem Bild­schirm verbauter Front­ka­mera vorge­stellt und die Nubia Watch mit gebo­gener Anzeige im Oktober ausge­lie­fert.