Sofort löschen: Betrugsmail zu angeblichen Zollgebühren

Phis­hing-Mails im Post­fach sind an der Tages­ord­nung. Betrüger lassen sich immer wieder etwas Neues dafür einfallen. Auch mit vermeint­lichen Behör­den­mails sollten Nutzer vorsichtig sein.

Betrug: Phishing-Mails stammen nicht vom echten Zoll

Bild: dpa Verbrau­cher­schützer warnen vor betrü­geri­schen E-Mails, die angeb­lich vom Zoll stammen und mit denen Nutzer zu Zahlungen aufge­for­dert werden.

Nach Angaben der Verbrau­cher­zen­trale Nord­rhein-West­falen kommt dabei die Absen­der­adresse "noreply@zoll.de" zum Einsatz.

Nur auf den ersten Blick seriös

Betrug: Phishing-Mails stammen nicht vom echten Zoll

Bild: dpa Damit erscheine die E-Mail zwar auf den ersten Blick seriös, doch tatsäch­lich sollen die Empfänger um Geld betrogen werden. Denn sie werden in der Mail aufge­for­dert, über den Zahlungs­dienst Paysafecard 50 Euro zu bezahlen. Tatsäch­lich aber werde der Zoll niemals per Mail dazu auffor­dern, Gebühren über anonyme Prepaid-Zahlungs­dienst­leister zu beglei­chen, warnt die Verbrau­cher­zen­trale. Solche Nach­richten sollte man unbe­ant­wortet in den Spam-Ordner verschieben oder löschen.

Vor allem Mail­emp­fänger, die im Ausland etwas bestellt haben und ein Paket erwarten, könnten auf diesen Betrugs­ver­such herein­fallen, so die Verbrau­cher­schützer. Denn in der Nach­richt geht es darum, dass vor einer Zustel­lung noch "Gebühren" bezahlt werden müssten. Dafür verlangen die Betrüger den Code einer Paysafecard. Solch eine Karte funk­tio­niert nach dem Prepaid-Prinzip: Wer sie kauft, bekommt einen Zahlen­code für Online-Einkäufe - und wer als Empfänger der Mail einen Code preis­gibt, ist sein Geld damit an die Betrüger losge­worden.

Smart­phones von Marken direkt aus China zu bestellen wird zuneh­mend inter­essanter. Denn: Die Hersteller werben mit guter Ausstat­tung zu güns­tigem Preis. Wir erläu­tern in einem Ratgeber: Worauf muss man beim Kauf achten?