Zeitumstellung: Heute gab es 1 Stunde gratis extra

Haben Sie daran gedacht? In der Nacht zum heutigen Sonntag wurde wieder einmal die Zeit umge­stellt. Eigent­lich hatte das EU-Parla­ment beschlossen, die Sommer/Winter­zeit-Umstel­lung abzu­schaffen. Aber der Streit um die Frage, auf welche Zeit umge­stellt werden soll, ist noch nicht final entschieden.

Viele Uhren schalten auto­matisch um

Zeitumstellung bei digitaler Infrastruktur

Foto: dpa Eigent­lich schalten die aller­meisten Uhren längst auto­matisch um. Alle Smart­phones "wissen" den Umschalt­termin entweder aus einer "einge­bauten" Tabelle (die hoffent­lich noch stimmt), oder erhalten sie von einem Zeit­server (NTP) aus dem Internet die Info zum Uhrzeit­wech­sels. Schauen Sie kurz auf Ihre Smart­phone-Uhr, ob die Zeit noch stimmt. Für ältere Modelle gibt es keine Updates mehr, dann könnten manche Umstel­lungs­ter­mine nicht mehr passen.

Auto­mati­sche Zeit­umstel­lung bei älteren Tele­fonen?

Inter­essant ist die Zeit­frage eher bei älteren Modellen, beispiels­weise Tasten­tele­fonen, die nur nach dem GSM-Stan­dard (2G) arbeiten. 3G gibt's ja hier­zulande bekannt­lich nicht mehr.

NITS-Funk­tion: Nur bei Telefónica

Nutzer von erprobten GSM-Tele­fonen könnten von der NITS-Funk­tion im Netz von Telefónica/o2 profi­tieren. Voda­fone Deutsch­land oder die Deut­sche Telekom haben diese Funk­tion nie einge­führt. Andern­falls müssen Sie heute oder morgen die Uhr in ihrem Handy manuell umstellen. Die NITS-Funk­tion finden Sie hinter dem Menü­punkt "Zeit auto­matisch einstellen". Beim Neustart des Handys wird beim Einbu­chen ins Netz auto­matisch die korrekte Zeit über­nommen.

Heimi­sche Tele­fone prüfen

Das schnur­lose DECT-Telefon oder das schnur­gebun­dene Tisch­telefon daheim könnten viel­leicht schon auto­matisch mitbe­kommen, was die Stunde geschlagen hat. Andern­falls müssen Sie auch hier Hand anlegen, was auch für die analogen Wand­uhren oder Wecker (noch so richtig mit Feder­werk und Zeigern) weiter gilt.

Im Bastel­bedarfs­handel kann man Zeiger­werke bekommen, die über einen DCF77-Empfänger die rich­tige Zeit bekommen und dann in der Nacht über einen Stell­motor die Uhr selbst­ständig umstellen. Bei modernen digi­talen Uhren sollte ein Zeit­emp­fänger ohnehin Stan­dard sein.

Und was ist mit Armband-, Stand- oder Wand­uhren?

Foto: dpa Klas­sische Armband­uhren, Stand- oder Wand­uhren wären zu prüfen, denn mecha­nische Uhrwerke mit auto­mati­scher Zeit­umstel­lung gibt es viel­leicht bei richtig schön teuren, hand­geschmie­deten Nobel­uhren z.B. aus der Schweiz. Wer eine Smart­watch (Apple, Garmin, Samsung, Fitbit etc.) sein eigen nennt, muss nichts tun, denn die Uhr macht das auto­matisch.

Blick auf PC oder Laptop

Auch der heimi­sche PC oder Laptop sollte die Zeit­umstel­lung mitbe­kommen. Ist der PC schon etwas älter, könnte die einge­baute BIOS-Batterie (gerne wird Typ 2032 oder 2016 verbaut) ermüdet sein. Dann sollte eine Fehler­mel­dung beim Hoch­fahren auftau­chen. Mitunter kann es vorkommen, dass die Länder- oder Zeit­zonen­ein­stel­lungen "verbogen" sind, ein kurzes Nach­prüfen wäre zu empfehlen.

Wann kommt die Sommer­zeit zurück?

Falls Sie jetzt noch grübeln, wie die genaue Zeit einzu­stellen ist: Im Sommer werden die Garten­möbel "vor die Tür" gestellt, also rückt die Uhrzeit um eine Stunde vor: Sie müssen den Zeiger oder das Setup der Uhr um eine Stunde vor stellen.

Im Kalender können Sie sich derweilen schon den 31. März 2024 markieren. Dann geht es wieder eine Stunde vor, d.h. um 2 Uhr wird eine Stunde "geklaut". Am 27. Oktober 2024 dürfte es wieder zurück gehen. Nachts um "2 Uhr" spen­diert uns die Zeit­rech­nung eine weitere Stunde dazu. Die Garten­möbel werden zurück in den Keller gestellt, die Zeiger der Uhr also auch.

Wer sagt mir die genaue Zeit?

Die Deut­sche Telekom sagt die genaue Uhrzeit unter der Rufnummer 01804-100 100. Das kostet 20 Cent pro Anruf, inzwi­schen aus allen Netzen, auch vom Handy. Wenn Sie eine Telefon-Flat­rate haben, wählen Sie die 040-428990 zum normalen Fest­netz­tarif, bei einer Flat­rate also gratis.

Wer es richtig nost­algisch mag, kann die von Woopla rekon­stru­ierte Original-Zeit­ansage der ehema­ligen "Deut­schen Bundes­post" anrufen, unter der Rufnummer 01806-101191 (kostet 20 Cent pro Anruf aus allen Netzen) mit echtem Rauschen und Knis­tern der rekon­stru­ierten Tonträger und einer präzisen Ansage der Spre­cherin Elvira Bader aus dem Jahre 1958: "Beim nächsten Ton ist es - Zehn Uhrrrr, drrr­reissig Minnutten und 10 Sekunden - Dit."

Eine Smart­watch ist heute ein Hoch­leis­tungs­com­puter, die lästige Zeit­umstel­lung inklu­sive.