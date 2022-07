Pionier: Erste Zeitansage per Telefon endet nach 89 Jahren

Die Ära der auto­mati­schen Zeit­ansage per Telefon begann vor 89 Jahren. Der Pionier dieser Technik hat seinen Dienst wegen mangelnder Nutzung nun abge­schaltet. Und in Deutsch­land?

Zeitansage: In Frankreich beendet, in Deutschland weiter aktiv

picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild Die Ära der auto­mati­schen Zeit­ansage hat in Frank­reich in der Nacht auf Freitag nach 89 Jahren geendet. Um Mitter­nacht stellte die ehemals staat­liche Tele­fon­gesell­schaft Orange diesen Dienst ein.

Der Service, der gegen eine Gebühr von zuletzt 1,50 Euro sekun­den­genau und nach dem vierten Piep die Uhrzeit durchgab, war in den letzten Jahren immer seltener genutzt worden. Seitdem prak­tisch jeder mit einem Blick auf sein Handy die exakte Uhrzeit vor Augen hat, gab es kaum noch Bedarf.

Gestartet am 14. Februar 1933

Zeitansage: In Frankreich beendet, in Deutschland weiter aktiv

picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild Das war am Starttag im Jahr 1933 anders, wie der Sender BFMTV berich­tete. Am 14. Februar wurde im Pariser Obser­vato­rium, einer Forschungs­stätte der Astro­nomie, die welt­weit erste auto­matisch spre­chende Zeit­ansage in Betrieb genommen. Auf den 20 Linien gingen 140.000 Anrufe ein, nur 20.000 davon konnten zunächst von der dama­ligen Technik beant­wortet werden, bevor das System später erwei­tert wurde.

Vorher mussten dort Mitar­beiter in Person auf einer Tele­fon­lei­tung die Anfragen nach der Uhrzeit beant­worten. Die Technik wurde fort­lau­fend moder­nisiert. Seit 1991 war die Ansage an eine Atomuhr im Obser­vato­rium gekop­pelt. Mit den einge­spei­cherten Silben hätte der Service ohne weiteren Aufwand noch bis 2085 laufen können. Die für den Betrieb notwen­digen Tele­fonswit­ches MT20 errei­chen aber offenbar das Ende ihrer Lebens­dauer.

Die Zeit­ansage in Deutsch­land

In Deutsch­land bietet die Telekom die auto­mati­sche Zeit­ansage übri­gens weiterhin unter der seit 2005 gültigen Nummer 01804-100100 an. Beson­ders zur Zeit­umstel­lung von Sommer- und Winter­zeit erfreue sich die Zeit­ansage auch noch heute großer Beliebt­heit, hieß es.

Eine alter­native Zeit­ansage ist auch unter der Fest­netz­nummer 040-428990 erreichbar, eine histo­rische Zeit­ansage von 1958 aus dem Telefon-Museum Bochum unter der Rufnummer 0234-33881838.

