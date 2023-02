Test: ZDF bringt heute-Nachrichten auf Apple CarPlay

Das ZDF will seine Nach­rich­ten­sen­dung "heute" auch Auto­fah­rern besser zugäng­lich machen. So ist die ZDFheute-App bereits seit 2021 mit Android Auto kompa­tibel. Jetzt kann die iPhone-Version der Anwen­dung auch in Verbin­dung mit Apple CarPlay genutzt werden. Wir haben mit einem iPhone 14 Pro Max in einem für CarPlay geeig­neten Fahr­zeug auspro­biert, wie das funk­tio­niert.

Wer nach der Instal­lation der aktu­ellen Version die ZDFheute-App öffnet, bekommt einen Hinweis zu sehen, der auf die Kompa­tibi­lität mit Apple CarPlay hinweist. Im CarPlay-Menü tauchte die Anwen­dung des Zweiten Deut­schen Fern­sehens ganz am Ende der App-Liste auf. Das ist bei neu hinzu­kom­menden Appli­kationen normal. Wer ZDF heute einen promi­nen­teren Platz im Menü zuweisen möchte, hat dazu direkt am iPhone im Menü Einstel­lungen - Allge­mein - CarPlay die Möglich­keit. heute Xpress über Apple CarPlay

Screenshot: teltarif.de

Das bietet ZDFheute auf Apple CarPlay

Das Start­menü auf dem Auto-Display ist schlicht gehalten. Zu sehen sind drei Punkte: heute Xpress, heute journal und "heute 19:00". Unter "heute Xpress" bekommen Nutzer immer eine kurze aktu­elle Nach­rich­ten­sen­dung zu hören. Diese wird fort­lau­fend aktua­lisiert, sodass man nicht darauf warten muss, bis die jeweils nächste heute-Sendung im linearen ZDF-Programm gesendet wird.

Die beiden anderen Menü­punkte erklären sich von selbst: hier sind die in den vergan­genen Tagen erschie­nenen Ausgaben des heute jour­nals und der 19-Uhr-Ausgabe der heute-Sendung verfügbar. Es handelt sich jeweils um Audio-Ausgaben der TV-Sendungen. Bewegt­bilder sind über Apple CarPlay nicht verfügbar. ZDFheute Menü auf Apple CarPlay

Screenshot: teltarif.de

Wieder­gabe zuver­lässig und unter­bre­chungs­frei

Im kurzen Test klappte der Zugriff auf die Nach­rich­ten­sen­dungen problemlos. Sofern das iPhone mit dem Internet verbunden ist, erfolgt die Wieder­gabe - auch während der Fahrt - ohne Unter­bre­chungen. Bei Bedarf kann das Abspielen der jewei­ligen Audio­dateien auch pausiert werden.

Wünschens­wert wäre die Möglich­keit, auf weitere heute-Ausgaben zuzu­greifen, die das ZDF im linearen TV-Programm ausstrahlt. Diese sind in der Regel doch etwas ausführ­licher als heute Xpress. Denkbar wäre, dass das ZDF diese Möglich­keit mit einem der nächsten Updates noch nach­reicht. Abzu­warten bleibt, ob die ARD nach­zieht und ihre Tages­schau eben­falls für Apple CarPlay anbietet.