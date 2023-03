Satellit: ZDF bleibt in HD-Qualität auf Astra

Die Programme des ZDF wird es auch weiter in HD-Qualität über den Satel­liten Astra geben. Wann die Ausstrah­lung in Stan­dard-Qualität endet, ist jedoch weiter frag­lich.

Die Programme des ZDF wird es auch weiter in hoch­auf­lösender Qualität über den Satel­liten Astra geben. Das Zweite Deut­sche Fern­sehen und SES haben ihre Partner­schaft lang­fristig verlän­gert, wie der Luxem­burger Satel­liten­betreiber mitteilt.

Die öffent­lich-recht­lichen Ange­bote des ZDF inklu­sive der Spar­ten­sender ZDFneo und ZDFinfo sowie den Gemein­schafts­pro­grammen 3sat und KiKa bleiben damit auch in Zukunft auf zwei Trans­pon­dern über die Orbi­tal­posi­tion Astra, 19,2° Ost in HD-Qualität frei und unver­schlüs­selt empfangbar. Über die Lauf­zeit des neuen Vertrags äußersten sich beide Partner nicht. ZDF in HD-Auflösung: Die Satelliten-Verbreitung wird verlängert

Foto: dpa Chris­toph Mühleib, der als Geschäfts­führer bei SES Germany die Geschäfte von SES und ASTRA für die DACH-Region verant­wortet, betont: "Infor­mation und Bildung, Sport oder Unter­hal­tung: Für Millionen Menschen ist das Zweite Deut­sche Fern­sehen in vielerlei Hinsicht uner­setz­lich - und das über alle Bevöl­kerungs- und Alters­gruppen hinweg. Die Verein­barung sichert den Satel­liten-TV-Haus­halten den Empfang der Ange­bote in bester HD-Qualität auch für die kommenden Jahre."

Ende über SD noch frag­lich

Während es in HD-Qualität erwar­tungs­gemäß weiter­geht, ist noch frag­lich, wann das ZDF seine Verbrei­tung in Stan­dard-Qualität in SD über Satellit beendet. Der Mainzer Sender hatte 2020 die Partner­schaft mit SES Astra noch­mals verlän­gert, aller­dings eben­falls, ohne eine Lauf­zeit zu nennen.

Die ARD hatte Ende des vergan­genen Jahres die SD-Verbrei­tung der Sender One, tages­schau24, phoenix und Arte beendet, während das Haupt­pro­gramm und die Dritten weiter noch in Stan­dard­auf­lösung zu sehen sind.

