Gegen Netflix: ZDF & Co. kooperieren bei Serien in Europa

Als Gegenpol zu Netflix wollen die öffent­lich-recht­lichen Sender in Europa bei der Produk­tion von Serien koope­rieren. Ab 2024 sollen erste Früchte dieser Zusam­men­arbeit per Strea­ming und im TV gezeigt werden.

Das ZDF produziert Serien mit zahlreichen europäischen Partnersendern

Foto: dpa Um den großen Strea­ming-Networks wie Netflix oder Disney+ etwas Euro­päi­sches entge­gen­zusetzen, ist jetzt der Start­schuss für ein Seri­enab­kommen zwischen acht öffent­lich-recht­lichen Part­nern beim Bran­chen­treff­punkt MIA in Rom gefallen.

Neben bestehenden Koope­rationen mit der BBC, dem ORF und SFR oder der European Alli­ance mit France Télévisions und RAI, startet das ZDF nun eine neue Zusam­men­arbeit im fiktio­nalen Bereich. Die Partner der soge­nannten "New8" sind die Sende­anstalten SVT (Schweden), DR (Däne­mark), YLE (Finn­land), RUV (Island), NRK (Norwegen), VRT (Flan­dern, Belgien), NOP (Nieder­lande) und das ZDF. Dieser Zusam­men­schluss von öffent­lich-recht­lichen Sendern in Nord- und West­europa wurde am Dienstag, 10. Oktober, im Rahmen der MIA in Rom bekannt­gegeben.

Jähr­lich acht hoch­wer­tige Serien

Foto: dpa Jähr­lich sollen acht hoch­wer­tige Drama-Serien kopro­duziert werden, zwei davon wird das ZDF feder­füh­rend in die Gemein­schaft einbringen. New8 sei die bislang größte euro­päi­sche Allianz zur Kopro­duk­tion von Seri­enstoffen. "Wir sind sehr stolz, Teil dieses neuen Netz­werkes zu sein", so ZDF-Programm­direk­torin Dr. Nadine Bilke. Und weiter: "Alli­anzen mit gleich­gesinnten Part­nern zu bilden wird immer wich­tiger, um im globalen Wett­bewerb konti­nuier­lich hoch­wer­tiges Programm auf allen Ausspiel­wegen anzu­bieten. Indem wir die Qualität öffent­lich-recht­lichen Programms in ein größeres euro­päi­sches Fenster stellen, stärken wir auch die Sender und Erzäh­lungen aus euro­päi­scher Perspek­tive."

Erste Serien im kommenden Jahr in TV und per Strea­ming

Ab 2024 sollen erste Serien dieser Zusam­men­arbeit gezeigt werden, erste Projekte werden in diesem Herbst in London vorge­stellt. Zunächst auf drei Jahre fest­gelegt, hat die "New8" zum Ziel, eine dauer­hafte Part­ner­schaft zu etablieren. Dr. Simone Emme­lius, Leiterin der Haupt­redak­tion Inter­natio­nale Fiktion im ZDF sagt, "New8" wolle Zuschauern den Zugang zu "mutigen, modernen und inno­vativen Highend-Drama-Serien aller Partner" ermög­lichen. Mit dem ZDF an Bord gewinne man "einen der erfah­rensten inter­natio­nalen Kopro­duk­tions-Partner für die Allianz. Wir hoffen, dass 'New8' auch das Publikum vereinen und die Bindung zwischen den Euro­päern stärken wird."

