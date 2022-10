Streaming: Neues Zattoo-Design, waipu.tv teurer & mehr HD

Zattoo und waipu.tv haben beide Ankün­digungen für ihre Nutzer voll­zogen. So gibt es eine neue Zattoo-Start­seite sowie HD-Sender der öffent­lich-recht­lichen und eine Preis­erhö­hung bei waipu.tv Comfort.

Die beiden TV-Strea­ming-Platt­formen Zattoo und waipu.tv haben Neue­rungen ihres Ange­bots verkündet. Während diese sich bei Zattoo auf die Benut­zer­ober­fläche beziehen, gibt es bei waipu.tv mehr HD-Programme für das Comfort-Paket. Zattoo-User können sich ab sofort über eine über­arbei­tete Start­seite freuen. Unter anderem enthält diese perso­nali­sierte Empfeh­lungen, die sich an den Sehge­wohn­heiten des Zuschauers orien­tieren. Eine Auswahl nach Kate­gorien ist eben­falls möglich. Kurz vor der ange­kün­digten Preis­erhö­hung scheint waipu.tv sein Paket Comfort attrak­tiver gestalten zu wollen. Dort gibt es nun alle öffent­lich-recht­lichen Sender in HD.

Zattoos neue Start­seite startet

So sieht die neue Zattoo-Startseite aus

Zattoo Inner­halb der letzten Monate konnten Tester bereits den über­arbei­teten Zattoo-Einstieg im Rahmen eines Beta­tests auspro­bieren. Jetzt hat die Design­ände­rung die Erpro­bungs­phase verlassen und wird allen Anwen­dern zur Verfü­gung gestellt. Das entspre­chende Update führt das opti­mierte Erschei­nungs­bild auf Smart-TVs und Strea­ming-Geräten ein. Sie sollten in den entspre­chenden App-Stores nach­sehen, ob es bereits eine Aktua­lisie­rung gibt. Der Schwer­punkt der neuen Start­seite liegt neben dem verän­derten Look auf perso­nali­sierte Inhalte.

Hierbei orien­tiere man sich an den großen On-Demand-Platt­formen. Je nachdem, welche Sendungen ein Nutzer häufig konsu­miert, wandeln sich die Empfeh­lungen für das Live-Programm. Des Weiteren besteht die Möglich­keit, nach Rubriken wie Filme, Serien, Sport und Wissen­schaft zu filtern. Ein schneller Zugriff auf aufge­zeich­nete Sendungen und das „Weiter­schauen“-Feature sollen den Bedien­kom­fort stei­gern. Abge­rundet wird das aktua­lisierte Start­seiten-Design durch indi­vidu­elle Empfeh­lungen von On-Demand-Titeln. (via Digital Fern­sehen)

waipu.tv schärft nach – und erhöht den Preis

Der Strea­ming-Dienst­leister waipu.tv verspricht in seiner Pres­semit­tei­lung „mehr Sender, mehr HD, mehr Komfort“. So stehen ab sofort alle Sender der öffent­lich-recht­lichen Programme selbst im Comfort-Paket in HD-Qualität zur Verfü­gung. Zuvor war die höhere Auflö­sung Perfect-Plus-Kunden vorbe­halten. Außerdem wurden 18 regio­nale Voll­pro­gramme der ARD ergänzt. Während die Konsu­menten diese Ände­rungen begrüßen dürften, gilt das wohl nicht für die ange­kün­digte Preis­erhö­hung. Bis Ende 2022 können Abon­nenten waipu.tv Comfort noch für 5,99 Euro monat­lich nutzen. Ab Januar 2023 geht es auf 7,49 Euro pro Monat hoch.

