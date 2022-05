Neue TV-Programme bei Zattoo, waipu.tv & Co.

In den vergan­genen Wochen gab es einige Neuauf­schal­tungen bei den Online-TV-Anbie­tern waipu.tv und Zattoo. Auch Ocilion meldet einen Neuzu­gang für sein IPTV-Paket. Wir erklären, um welche neuen TV-Sender es sich handelt.

Zwei neue Programme brachte der April den Kunden von waipu.tv: Im Channel Der Spiegel HD gibt es TV-Produk­tionen aus dem Spiegel-Verlag, unter anderem Repor­tagen und Video-Produk­tionen in Zweit­ver­wer­tung.

Amuse Kids will Kindern dort "eine Welt voller Spaß" bieten. Hier gibt es Cartoon-Serien wie "Mave­rick Monster Town", "Car City", "Incre­ditales" "Lily's lovely Song" und viele andere.

Bereits im März ist Street Comedy bei waipu.tv gestartet. Hier sorgt der Frank­furter Come­dian Shayan Garcia mit spon­tanen Umfragen zu unter­schied­lichsten Themen für Erhei­terung. waipu.tv baut Angebot aus

Screenshot: Michael Fuhr Anspruchs­voller geht es bei History Clips zu. Dieser Kanal präsen­tiert kurze Beiträge aus dem Port­folio des History Channel.

Mit den neuen Kanälen, die für alle Kunden zur Verfü­gung stehen, wächst das Port­folio bei waipu.tv auf über 180 Kanäle. Damit nicht genug, weitere Chan­nels haben sich ange­kün­digt. So sollen die Programme Wir24.tv, One Music Tele­vision, Zwei Music Tele­vision und Folx noch in diesem Monat der Platt­form beitreten.

Volks­musik.TV und NHK World neu bei Zattoo

Zuwachs gibt es auch beim Konkur­renten Zattoo. Fans von Schlager und Volks­musik kommen seit Ende April im Sender Volks­musik.TV auf ihre Kosten. Zudem erwei­tert der Online-TV-Anbieter mit dem englisch­spra­chigen Programm NHK World aus Japan das Port­folio an inter­natio­nalen Sendern.

Beide Programme stehen allen Zattoo-Nutzern zur Verfü­gung, sind also auch Bestand­teil des kosten­losen Pakets.

ocilion bringt fight24 HD in weitere Netze

Der Sport­kanal fight24 HD hat unter­dessen eine Part­ner­schaft mit dem IPTV-Dienst­leister ocilion verein­bart, der den Sender weiteren Netz­betrei­bern und TV-Platt­formen in den deutsch­spra­chigen Ländern Europas zugäng­lich machen wird. Den Anfang macht EWE, der das Programm des Kampf­sport­kanals ab sofort in seinem IPTV-Angebot verbreitet.

Weitere Neue­rung: Aus Watch4 wurde neu der Strea­ming­dienst wedotv.