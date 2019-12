Angriff aufs Kabel-TV: Zattoo Ultimate wird deutlich günstiger

Zattoo will den Kabel­netz­betrei­bern mehr Konkur­renz machen und passt seine Abo-Modelle Premium und Ulti­mate in Deutsch­land an. Profi­tieren können vor allem Nutzer des Ulti­mate-Pakets, das künftig mehr Inhalt und Funk­tionen für weniger Geld bietet.