Mai-Aktion: Zattoo Ultimate deutlich günstiger

Zattoo ist seit vielen Jahren als Strea­ming-TV-Anbieter auf dem Markt. Das Unter­nehmen bietet für seine Kunden in Deutsch­land mitt­ler­weile drei verschie­dene Tarife an. Das Premium-Angebot nennt sich Zattoo Ulti­mate und bietet den Zugang zu 158 Fern­seh­pro­grammen. 142 Sender sind in HD-Qualität zu empfangen, darunter werden 49 Kanäle in Full-HD gestreamt.

30 Tage lang können Inter­essenten Zattoo Ulti­mate kostenlos testen. Danach werden bei monat­licher Abrech­nung jeweils 13,99 Euro berechnet. Wer den Zugang gleich für ein ganzes Jahr bucht, zahlt regulär 149,99 Euro. Das entspricht einem rech­neri­schen Monats­preis von 12,49 Euro gegen­über der monat­lichen Bezah­lung des Strea­ming-Zugangs.

Im Rahmen einer bis zum 15. Mai laufenden Aktion kann das Jahres-Abon­nement zu deut­lich vergüns­tigten Kondi­tionen gebucht werden. Zattoo Ulti­mate gibt es im Jahres-Abon­nement mit 33 Prozent Rabatt gegen­über dem regu­lären Preis. Hierzu hat der Strea­ming-Anbieter eine Aktions-Seite auf seiner Home­page einge­richtet. Alter­nativ ist der Preis­nach­lass auch zu bekommen, indem bei der Bestel­lung der Gutschein-Code "MAI2023" (ohne die Anfüh­rungs­zei­chen) einge­geben wird.

Rech­nerisch 8,33 Euro pro Monat

Zattoo startet Ultimate-Aktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: zattoo.com Zattoo wirbt damit, dass der Ulti­mate-Zugang bei Buchung im Rahmen der Aktion rech­nerisch 8,33 Euro pro Monat kostet. Insge­samt werden für das Jahres-Abon­nement 99,99 Euro berechnet. Nach Ablauf der ersten zwölf Monate läuft das Abo zu Stan­dard-Kondi­tionen weiter. Alter­nativ haben Kunden die Möglich­keit, zu kündigen und nach einer neuen güns­tigen Strea­ming-Möglich­keit Ausschau zu halten.

Ulti­mate ist das einzige Zattoo-Abon­nement, bei dem auch in Full-HD-Qualität gestreamt wird. Zudem können Kunden bis zu vier Streams parallel nutzen. Im Premium-Preis­modell für 9,99 Euro im Monat sind zwei paral­lele Streams möglich. Beide Bezahl-Optionen ermög­lichen die unbe­grenzte Nutzung auf dem Smart-TV und auch das Strea­ming im EU-Ausland. Im Gratis-Tarif ist die Nutzung jenseits der Landes­grenzen nicht enthalten.

Vor wenigen Wochen hat Zattoo sein Angebot an Fern­seh­pro­grammen ausge­baut. Seitdem sind neue FAST Chan­nels verfügbar. In einem weiteren Betrag berichten wir über die neuen Sender bei Zattoo und ihre Programm­inhalte.