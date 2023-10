Neue kostenlose Sender bei Zattoo Deutschland

Die Lokal-TV-Sender Sylt1 und tv.berlin berei­chern ab sofort das Angebot von Zattoo Deutsch­land. tv.berlin ist ein privater Ballungs­raum­sender unter dem Motto "Fern­sehen von Berli­nern für Berliner" mit Sitz im Bezirk Tempelhof-Schö­neberg. Er wird bislang in den Kabel­netzen im Groß­raum Berlin und Bran­den­burg sowie auf MagentaTV, HbbTV und über Live­stream verbreitet. Früher wurde das Programm auch über Satellit Astra ausge­strahlt.

Seit dem 1. Februar 2013 betreibt die Godd Media Broad­cast GmbH den Sender. Die Firma gehörte zunächst je zur Hälfte Seyhan Yigit und Medet Boztuk. Inzwi­schen halten Seyhan Yigit 85 Prozent und Denis Pronin die verblei­benden 15 Prozent der Anteile an dem Sender.

Sylt1 - Lokal-TV von der beliebten Feri­eninsel

Sylt1 neu bei Zattoo

Quelle: Sylt1/Zattoo, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Sylt1 ist ein privater Fern­seh­sender in Hamburg und Schleswig-Holstein, der sich sowohl an Einhei­mische als auch an Touristen richtet. Er wurde von der Medi­enan­stalt Hamburg/Schleswig-Holstein als Voll­pro­gramm lizen­ziert. Seit 2010 strahlt der Sender sein Programm unter dem Motto "Sylt1 - das Sylter Fern­sehen" in den Kabel­netzen von Hamburg und Schleswig-Holstein aus. Nun kommen weitere Platt­formen hinzu.

Geschäfts­führer und Chef­redak­teur ist der Kölner Medi­enun­ter­nehmer Axel Link. Gesell­schafter sind die BbG Betriebs­bera­tung Bayreuth (50 Prozent), Heike Holst (25 Prozent) und Axel Link (25 Prozent). Beide neuen Programme sind im kosten­freien Angebot von Zattoo zu sehen und damit für alle regis­trierten Nutzer verfügbar.

Der Strea­ming-TV-Dienst­leister hatte sein Programm­angebot zuletzt im Sommer in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz ausge­baut. Seither können die Zuschauer auf drei von der Plaion Pictures GmbH produ­zierte Kanäle zugreifen.