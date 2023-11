Kostenlos für alle: Zattoo startet "Weihnachtskino"

Der Online-TV-Anbieter Zattoo verbreitet vorzei­tige Weih­nachts­freude und nimmt einen neuen Themen­kanal ins Programm. "Weih­nachts­kino" ist ein Sender speziell für die Advents­zeit und bietet rund um die Uhr ein fest­liches Film­pro­gramm, das laut eigenen Angaben perfekt auf die besinn­liche Jahres­zeit einstimmt.

Mehr als 70 Weih­nachts­filme

Laut Angaben von Zattoo können mehr als 70 sorg­fältig ausge­wählte Weih­nachts­filme ab sofort gestreamt werden. Dabei sei alles dabei von Klas­sikern bis hin zu modernen Weih­nachts­geschichten, inklu­sive Titeln wie "Ein Weih­nachts­wunder - 24 Türchen zur Liebe", "The Heart of Christmas" und "Lucy und der trau­rige Mann". In den Haupt­rollen sind bekannte Gesichter wie Paul Rudd, Sam Heughan und Donald Faison am heimi­schen TV zu sehen.

"Weih­nachts­kino" ist dabei für alle Nutzer von Zattoo in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz verfügbar – auch für alle mit einem kosten­losen Account. Voraus­set­zung ist ledig­lich eine Regis­trie­rung. Weihnachtskino bei Zattoo

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de, Quelle: Zattoo

Channel mit Replay- und Pausen-Funk­tion

Komfor­tabel: Das Programm kann jeder­zeit pausiert, von vorne gestartet sowie rück­wir­kend geschaut werden. Zattoo verschweigt in seiner Mittei­lung jedoch, dass diese Funk­tionen nur für zahlende Abon­nenten verfügbar sind. Zumin­dest in unserem Test gab es einen entspre­chenden Hinweis, dass für Pause und Replay ein Premium-Abo nötig sei.

Zu finden ist der Sender "Weih­nachts­kino" ab sofort in der Sender­über­sicht und kann auf Wunsch auch als Favorit hinzu­gefügt werden. Der neue Sender soll auch noch über die Fest­tage hinaus bis Ende Januar im Programm von Zattoo bleiben.

