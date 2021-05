Streaming: Neue Angebote bei Zattoo und waipu.tv

Ab sofort können Nutzer der Online-TV-Platt­form Zattoo in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz auf das Film- und Seri­enan­gebot des inter­natio­nalen Anbie­ters FilmRise zugreifen.

Als Teil des werbe­finan­zierten On-Demand-Ange­bots (AVOD) stehen die Inhalte von FilmRise sowohl Premium- und Ulti­mate-Abon­nenten als auch Nutzern des werbe­finan­zierten "Zattoo Free"-Ange­bots zur Verfü­gung.

Zattoo erwei­tert werbe­finan­ziertes On-Demand-Angebot

On Demand-Angebote von FilmRise gibt es ab sofort für Zattoo-Kunden

Screenshot: Michael Fuhr Mit dem laut Eigen­dar­stel­lung umfang­rei­chen Film- und Seri­enan­gebot des inter­natio­nalen Anbie­ters FilmRise erwei­tert Zattoo ab sofort sein werbe­finan­ziertes On-Demand-Angebot (AVOD) in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz. Neben span­nenden Serien-High­lights wie den US-ameri­kani­schen Fantasy- und Drama-Serien "Being Human" und "Sanc­tuary" sowie der kana­dischen Comedy-Serie "Sensi­tive Skin" mit Kim Cattrall in der Haupt­rolle, biete FilmRise auch eine große Auswahl an Film­klas­sikern, Block­bus­tern und Doku­men­tationen.

"Zattoo ist als grösster Internet-TV-Strea­ming-Anbieter in Europa ein wich­tiger Partner für unser inter­natio­nales Wachstum und Expan­sion", erklärt Danny Fisher, CEO von FilmRise. "Wir freuen uns sehr, dass das Programm von FilmRise jetzt Millionen zusätz­lichen Zuschauern in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz zugäng­lich ist."

Inhalte von FilmRise können ab sofort bei Zattoo ohne zusätz­liche Gebühr über den On-Demand-Bereich geschaut werden. Der On-Demand-Bereich ist auf allen gängigen Geräten mit Zattoo-Zugang verfügbar, darunter Smart-TVs von Samsung, Pana­sonic und LG sowie Android TV und Strea­ming-Geräte wie den Amazon Fire TV oder Google Chro­mecast.

Auch über die WebApp am Laptop oder PC sowie über die Apps auf Smart­phones und Tablets können die On-Demand-Inhalte von Film­rise sowie viele weitere Titel geschaut werden.

Neue HD-Ange­bote bei waipu.tv

Neues gibt es auch beim Konkur­renten waipu.tv: N24 Doku, der Doku­men­tations- und Repor­tage-Sender aus dem Hause "WELT" sendet auf dem Strea­ming­portal ab sofort in HD-Qualität.

Ferner ist mit "RTLZWEI Clips" ein Ableger des Privat­sen­ders RTLZWEI in HD-Qualität bei waipu.tv gestartet. Zu sehen gibt es hier unter anderem diverse Doku­men­tationen, Koch-Sendungen und Motor­shows.