Streaming: Neues bei Zattoo, Sportdeutschland.tv & Roku

Für Spiel­film­fans gibt es ein neues, kosten­loses Angebot bei Zattoo. Unter­dessen will sich Sportdeutschland.tv neu aufstellen, unter anderem mit einer neuen App. Auch für Kinder gibt es ein weiteres Strea­ming-Angebot.

wedo movies ist kostenfrei bei Zattoo gestartet

Logo: Video Solutions AG Die Video Solu­tions AG macht ihren werbe­finan­zierten, kosten­freien Spiel­film­kanal wedo movies weiteren Zuschau­erkreisen zugäng­lich. Das 24-Stunden-Programm ist ab sofort beim TV-Strea­ming-Anbieter Zattoo zu empfangen. Die Verbrei­tung erfolgt in allen Paketen, darunter auch über das kosten­lose Free-Paket. Die Kunden der kosten­pflich­tigen Zattoo-Pakete können neben dem linearen Kanal auch inter­aktive Zusatz­funk­tionen nutzen, etwa das laufende Programm anhalten und zeit­ver­setzt sehen, verpasste Sendungen nach­träg­lich schauen und das Programm aufnehmen.

wedo movies auch als HbbTV über Satellit Astra

Logo: Video Solutions AG Den Satel­liten-Direkt­emp­fän­ger­markt erschließt wedo movies zudem über ein HbbTV-Satel­liten­signal auf Astra (19,2° Ost). Satel­liten­haus­halte mit Smart-TV oder Receiver, der sich für den HbbTV-Stan­dard eignet und ans Internet ange­schlossen ist, erhalten wedo movies nach einem Kanal­such­lauf in der TV-Sender­liste: Die HbbTV-Signa­lisie­rung erfolgt per Astra, das Programm gelangt übers Internet auf den Bild­schirm.

Sport­deutsch­land.TV kündigt Neustart mit neuer App an

Mit neuen Gesell­schaf­ter­struk­turen, losge­löst vom Deut­schen Olym­pischen Sport­bund (DOSB) sowie dem 2021 ausge­stie­genen Mehr­heits­gesell­schafter ProSiebenSat.1, möchte unter­dessen die DOSB New Media GmbH als Betrei­berin der Strea­ming-Platt­form Sport­deutsch­land.TV einen Neustart unter­nehmen. So soll das Angebot laut den neuen Betrei­bern um eine App erwei­tert werden, die vor allem jüngere Ziel­gruppen anspre­chen soll. Diese werde in Zusam­men­arbeit mit made.by Tickaroo entwi­ckelt. Das Technik-Unter­nehmen entwi­ckelt für Sport­deutsch­land.TV ein Inter­face, das intuitiv zu bedienen und den Ansprü­chen der Ziel­gruppe gerecht werden soll.

Bei der Konzep­tion der App würde der Fokus darauf gelegt, dass Nutzer für sie rele­vante Inhalte auch auf einem kleinen Display schnellst­mög­lich finden. Darüber hinaus würden laut der neuen Betreiber zahl­reiche Funk­tionen wie Chat- oder Push-Benach­rich­tigungen für den Mobile Screen neu gedacht. Durch die Verfüg­bar­keit der Chat-Funk­tionen in der Mobile Version werde die Sport­deutsch­land.TV-App nicht nur zur Strea­ming-, sondern auch Commu­nity-Platt­form. User können während der Live-Über­tra­gungen mitein­ander oder mit den Mode­ratoren oder Kommen­tatoren inter­agieren. Auch die Inhalte in der App werden nach diesen Prin­zipien aufbe­reitet. So soll rele­vanter Content nicht nur schnell abrufbar sein, sondern auch anspre­chend gestaltet werden.

Bei Sportdeutschland.tv liegt der Fokus weiter bei Sport­arten, die in den linearen Programmen unter­reprä­sen­tiert sind, beispiels­weise Judo, Beach­vol­ley­ball oder Badminton. Für einzelne Sport­arten oder Events können sich Nutzer kosten­pflich­tige "Pässe" sichern.

Neues Angebot für Kids auf Roku-Platt­form

Auf der Platt­form von Roku gibt es mit Kixi ein weiteres Strea­ming-Ange­bopt für Kinder im Channel Store. Das Strea­ming-Portal ergänzt die bestehende Programm­aus­wahl für Kinder durch pädago­gisch wert­volle Kinder­filme, Serien, Hörspiele und Lieder. Neben ausge­wählten kosten­freien Medien bietet Kixi für 4,99 Euro pro Monat zahl­reiche Unter­hal­tungs- und Lehr­inhalte. Dabei hat sich die Kixi-Redak­tion auf werbe­freie, sichere und pädago­gisch wert­volle Kinder­pro­gramme spezia­lisiert. Das Abo ist jeder­zeit kündbar.

Roku könnte laut Gerüchten bald auch an eigenen Smart-TVs arbeiten. Zudem gibt es Infor­mationen, wonach Netflix das Unter­nehmen über­nehmen könnte.