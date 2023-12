Zattoo: Neuer Smart-HD-Tarif für 6,49 Euro im Monat

Zattoo hat ein neues Angebot für preis­bewusste Kunden einge­führt. Der Tarif nennt sich Smart HD und kostet 6,49 Euro pro Monat. Als Alter­native können sich die Kunden auch für zwölf Monate Lauf­zeit entscheiden. Das Jahres­abon­nement kostet 74,99 Euro, sodass sich ein rech­neri­scher Monats­preis von knapp 6,25 Euro ergibt.

Zattoo Smart HD bietet den Zugang zu 174 Fern­seh­pro­grammen, von denen 161 in HD-Qualität gestreamt werden. Dazu gehören neben den Kanälen von ARD und ZDF auch die privaten Programme, etwa von den Sender­gruppen RTL Deutsch­land und ProSiebenSat.1. Inter­essenten haben vor dem Vertrags­abschluss die Möglich­keit, das Angebot für bis zu 30 Tage kostenlos zu testen. Der Web-TV-Portal­betreiber wirbt für das Smart HD Paket mit den Worten "Güns­tiger als Kabel­fern­sehen". Es handelt sich demnach um ein weiteres Angebot, mit dem bishe­rige Kabel-TV-Zuschauer als Kunden gewonnen werden sollen. Smart HD sei eines der güns­tigsten TV-Ange­bote auf dem Markt.

So kann Zattoo Smart HD genutzt werden

Neuer Zattoo-Tarif

Quelle: zattoo.com, Screenshot: teltarif.de Der Tarif ist nicht für die mobile Nutzung, sondern für den Einsatz mit Smart-TV-Geräten gedacht, auf denen die Zattoo-App vorin­stal­liert ist oder instal­liert werden kann. Aber auch auf TV-Geräten, die über einen Strea­ming-Player mit dem Internet verbunden sind, steht dem Fern­seh­emp­fang nichts im Weg. Als Beispiele nennt Zattoo Apple TV, den Amazon Fire TV Stick, Google Chro­mecast und weitere Geräte mit Android TV bzw. Google TV. Es fehlt gegen­über höher­wer­tigen Zattoo-Tarifen die Möglich­keit, zwei oder mehr paral­lele Streams zu nutzen. Das Live-Programm kann aber während der Wieder­gabe jeder­zeit pausiert und laufende Sendungen können von vorne gestartet werden. Eine Aufnah­mefunk­tion gibt es hingegen nicht.

"Wir sehen eine große Nach­frage bei Kabel-TV-Haus­halten für ein einfa­ches und güns­tiges TV-Angebot mit hoher Bild­qua­lität. Mit Zattoo Smart HD schaffen wir genau das. Im Austausch für mobiles Fern­sehen und die Möglich­keit der paral­lelen Nutzung bieten wir einen beson­ders nied­rigen Preis und dazu eine größere Auswahl an Sendern in besserer Bild­qua­lität. Wer also schnell und unkom­pli­ziert wech­seln will, trifft mit Zattoo genau die rich­tige Wahl", so Constanze Gilles, Leiterin des Direct-to-Consumer-Geschäfts bei Zattoo.

