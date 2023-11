Zattoo baut Angebot an kostenlosen Kanälen aus

Die Online-TV-Platt­form Zattoo nimmt zwei neue Inhalte des Veran­stal­ters Autentic in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz ins Programm: Spiegel TV Konflikte und Curio­sity Now.

Zu finden sind beide neuen Chan­nels ab sofort in der Sender-Über­sicht der Zattoo-App sowie im Browser online und können auf Wunsch als Favo­riten in die persön­liche Sender­liste hinzu­gefügt werden. Die Inhalte der Sender sind für alle regis­trierten Nutzer kostenlos verfügbar und können mit Premium-Abo auch pausiert, von vorne gestartet sowie rück­wir­kend geschaut werden.

Das bieten die neuen Chan­nels

Spiegel TV Konflikte neu bei Zattoo

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de, Quelle: Zattoo "Spiegel TV Konflikte" steht für eine Bericht­erstat­tung, die sich wich­tigen globalen Konflikten unserer Zeit widmet. Als Teil des Spiegel-TV-Port­folios bietet der Sender einen Einblick in die Komple­xität und Dynamik welt­weiter Ausein­ander­set­zungen. Der Sender "Curio­sity Now" hat sich auf doku­men­tari­sche Inhalte und Bildungs­pro­gramme spezia­lisiert und bietet eine breite Palette von Sendungen, die Themen wie Wissen­schaft, Geschichte, Natur, Tech­nologie und Kultur abde­cken.

A+E Networks Germany weiter bei Sky

Die TV-Sender von A+E Networks Germany werden unter­dessen auch weiterhin über Sky empfangbar sein, obwohl sich die TV-Platt­form zuletzt von mehreren Dritt­anbie­tern verab­schiedet hatte. A+E Networks Germany und Sky Deutsch­land haben einen neuen mehr­jäh­rigen Vertrag geschlossen, der die Verbrei­tung der Sender The History Channel und Crime + Inves­tiga­tion in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz umfasst. Mit der Verein­barung setzen A+E Networks Germany und Sky ihre bereits seit 2009 bestehende erfolg­reiche Part­ner­schaft fort. Parallel zur Verbrei­tung sichert ein weiterer Vertrag die Werbe­ver­mark­tung der beiden Sender durch das Sky-Deutsch­land-Toch­ter­unter­nehmen Sky Media.

Bereits im Früh­jahr dieses Jahres hatte Sky die Kabel-Verbrei­tung von The History Channel ausge­baut. Damit ist der Kanal für alle Kunden im Sky-Enter­tain­ment-Paket über Sky Q via Satellit und Kabel und Crime + Inves­tiga­tion im selben Paket via Satellit zu empfangen. Hinzu kommt die Verbrei­tung über WOW (in Öster­reich: Sky X), wo beide Sender jeder­zeit linear gestreamt werden können. Eine Viel­zahl der Programm­high­lights steht darüber hinaus auf Abruf über Sky Q und WOW zur Verfü­gung. In der Schweiz sind The History Channel und Crime + Inves­tiga­tion mit dem Enter­tain­ment-Pass von "Sky Show" empfangbar.

Sport1 Motor ist als neuer FAST Channel bei Samsung TV Plus gestartet. Weitere kosten­lose Strea­ming-Kanäle von Sport1 sollen folgen.