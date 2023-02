Zattoo erweitert Angebot an regionalen TV-Sendern

Zattoo hat das Angebot an regio­nalen TV-Sendern erwei­tert. Für einige der neuen Fern­seh­pro­gramme ist jedoch ein kosten­pflich­tiges Abo erfor­der­lich.

Wer regis­trierter Nutzer oder Abon­nent von ist, hat bereits seit längerem die Auswahl an vielen Regional-TV-Programmen. Neben den regio­nalen Fens­tern der Dritten von der ARD sind etwa sämt­liche baye­rischen lokalen und regio­nalen Privat-TV-Programme verfügbar, des Weiteren auch Sender aus Baden-Würt­tem­berg oder Rhein­land-Pfalz. Jetzt wurde das Angebot weiter ausge­baut.

RTL-Fenster nur kosten­pflichtig

Mehr Regional-TV bei Zattoo

Bildquelle: Zattoo, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Ab sofort können Zattoo-Nutzer sechs unab­hän­gige regio­nale Programme von RTL Tele­vision schauen. Dazu gehören TV Bayern live, RTL Nord (Bremen/Nieder­sachsen und Hamburg/Schleswig-Holstein), RTL Hessen, RTL West sowie RON (Rhein-Oden­wald-Neckar). Beliebt sind die regional unter­schied­lichen Programm­fenster vor allem wegen der Lokal­nach­richten, die täglich jeweils um 18 Uhr ausge­strahlt werden.

Wie alle Ange­bote von RTL sind die Sender jedoch nicht kostenlos verfügbar, viel­mehr ist ein Premium-Abo (für 9,99 Euro im Monat) oder das Ulti­mate-Abo (für 13,99 Euro im Monat) erfor­der­lich.

Lokal-TV von Sachsen Fern­sehen kostenlos

Hinzu­gekommen sind zudem fünf regio­nale Sender von Sachsen Fern­sehen. Neu dabei sind die Sender Sachsen Fern­sehen Chem­nitz, Sachsen Fern­sehen Dresden, Sachsen Fern­sehen Leipzig, Sachsen Fern­sehen Vogt­land und SachsenEins. Diese Programme sind von allen Zattoo-Nutzern empfangbar. So können auch die User des werbe­finan­zierten Free-Modells die Sender von Sachsen Fern­sehen über die Zattoo-App streamen oder alter­nativ per Browser am PC schauen.

Beim Strea­ming über Smart-TV gilt jedoch wie üblich eine 30-Stunden-Limi­tie­rung im Monat. Von dieser Beschrän­kung betroffen sind die Apps für Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Pana­sonic TV, Grundig TV und Xbox.

Die elf neuen Regio­nal­pro­gramme können in HD-Qualität und wie gewohnt mit Funk­tionen wie Live-Pause, Restart und Aufnahmen live und zeit­ver­setzt geschaut werden. Sie sind ab sofort in der Zattoo App unter der Kate­gorie "Regional" auffindbar.

