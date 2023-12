Zattoo startet Video-on-Demand-Dienst bei 1&1 IPTV

1&1 IPTV hat mit 1&1 Cinema einen neuen Dienst bekommen, der mehr als 6000 Inhalte zum zeit­sou­veränen Abruf bereit­stellt. Der Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern arbeitet für sein Strea­ming-TV-Angebot mit Zattoo zusammen, das für 1&1 eine White-Label-Platt­form entwi­ckelt hat. In diese wurde jetzt Rakuten TV inte­griert. 1&1 Cinema wird gemeinsam mit dem IPTV-Angebot des Unter­neh­mens vermarktet. Nach Angaben von Rakuten TV haben die Nutzer "Tausende von Block­bus­tern" zur Verfü­gung, die kurz nach dem Start im Kino auch via Strea­ming ange­boten werden. Dazu kommen zahl­reiche Film­klas­siker.

Zattoo verspricht sich von der Koope­ration mit Rakuten TV, sein TV-as-a-Service-Angebot für B2B-Nutzer als "One-Stop-Shop" inklu­sive Dritt­anbieter-Apps für Premium-Video­inhalte weiter auszu­bauen. Netz­betreiber wie 1&1 könnten mit Rakuten TV die Attrak­tivität ihrer Strea­ming-Platt­formen stei­gern.

Zattoo will sich als White-Label-TV-Platt­form empfehlen

Zattoo liefert das IPTV-Produkt für 1&1

Foto: Zattoo "Die erfolg­reiche Inte­gra­tion von Rakuten TV in unsere White-Label-TV-Platt­form zeigt einmal mehr, dass Zattoo als Enabler das TV-Abon­nen­ten­erlebnis bei großen TV-Anbie­tern wie 1&1 in Deutsch­land auf die nächste Stufe heben kann", sagt Jörg Meyer, Chief Commer­cial Officer bei Zattoo.

"Unsere Stra­tegie ist es, unsere Reich­weite in Europa zu vergrö­ßern, um unseren Nutzern Unter­hal­tung auch über ihre bevor­zugten Anbieter zugäng­lich zu machen. Diese Part­ner­schaft mit 1&1 ist ein neuer Schritt in unserer Unter­neh­mens­stra­tegie, mit den besten Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen in ganz Europa zusam­men­zuar­beiten", sagt Jorge del Puerto, Europe Head of Distri­bution and Part­ner­ships bei Rakuten TV.

Rakuten TV ist nach eigenen Angaben auf allen von den Netz­betrei­bern genutzten Geräten abspielbar: von Set-Top-Boxen über Smart-TVs bis hin zu mobilen Geräten, so dass die Nutzer ihr TV-Enter­tain­ment auch unter­wegs nutzen können. Perspek­tivisch hofft Rakuten TV, seinen TVoD-Service und weitere Dienste wie AVoD oder FAST-Kanäle über die White-Label-Platt­form von Zattoo auch auf andere Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen auszu­weiten.

Zattoo hofft auf bishe­rige Kabel­kunden

Neben dem White-Label-Angebot für Netz­betreiber wie 1&1 bietet Zattoo auch verschie­dene Strea­ming-TV-Pakate für Endver­brau­cher an. Wie seine Mitbe­werber erhofft sich das Unter­nehmen derzeit neue Kunden aus dem Kreise bishe­riger Kabel-TV-Nutzer. Wie berichtet, hat Zattoo jetzt einen neuen HD-Strea­ming-Tarif vorge­stellt.