Zuwachs: 8 neue TV-Sender bei Zattoo

Das Programm­angebot bei Zattoo wächst an. Alleine im Dezember wurden acht weitere Programme auf der Platt­form aufge­schaltet. Wir erklären, welche es sind.

Zattoo baut sein Angebot an TV-Kanälen weiter aus. Alleine im Dezember hat der Online-TV-Veran­stalter acht neue Chan­nels in sein Port­folio aufge­nommen, die von allen Nutzern der Platt­form - also auch über die kosten­lose Version - geschaut werden können. Nötig ist ledig­lich eine Regis­trie­rung bei dem TV-Anbieter.

Das sind die neuen Chan­nels

Neu bei Zattoo gibt es etwa den Channel Strongman Cham­pions League . Hier geht es um Kraft­sportler, die in verschie­denen Verglei­chen mit anderen ihre körper­liche Stärke unter Beweis stellen. Im Programm laufen Strongman-Wett­bewerbe aus aller Welt. Der Channel wird bereits welt­weit in über 100 Ländern ausge­strahlt.

Etwas ruhiger geht es bei Terra Mater WILD zu: Hier kommt die Wildnis direkt nach Hause. Der Kanal bringt Tier­dokus und Natur­filme.

Kein Neuer im Bund ist Red Bull TV. Das Programm exis­tiert seit Jahren und über­trägt unter anderem Live-Events des Red Bull-Konzerns aus aller Welt - von den Klip­pen­spring-Wett­kämpfen der "Red Bull Cliff Diving World Series" bis hin zum Musik­wett­bewerb "Red Bull Batalla". Zattoo ist nun eine weitere Platt­form für das TV-Angebot.

Palatin Media mit vier TV-Sendern

Der Anime-Kanal Naruto neu bei Zattoo

Quelle: Zattoo, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Das Unter­nehmen Palatin Media hat gleich vier neue Chan­nels bei Zattoo gestartet:

Naruto ist einer der erfolg­reichsten Anime-Chan­nels mit einer großen Fange­meinde.

Top True Crime bietet Einblicke in aufse­hen­erre­gende Krimi­nal­fälle.

Crac­tion zeigt Action­filme sowie Krimi- und True-Crime-Serien.

zeigt Action­filme sowie Krimi- und True-Crime-Serien. Das Premium-Angebot Top Filme schließ­lich umfasst Block­buster mit Stars wie Bruce Willis, Jude Law und Pierce Brosnan.

Der digi­tale Shop­pings­endervom Veran­stalter Media­shop ist ab sofort eben­falls neu bei Zattoo und präsen­tiert Produkt­neu­heiten und Schnäpp­chen aus den Berei­chen Küche, Haus­halt, Fitness, Well­ness und mehr.

Im November hatte Zattoo bereits zwei weitere frei empfang­bare Kanäle auf seiner Platt­form gestartet.