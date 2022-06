Sport & Entertainment: Neue Pakete bei Zattoo

Neue Pakete bei Zattoo

Foto: Zattoo Die TV-Platt­form Zattoo bietet neben den drei Grund­paketen Free (kostenlos), Premium (9,99 Euro monat­lich) und Ulti­mate (13 Euro monat­lich) schon seit einiger Zeit weitere Pakete an, die Kunden hinzu­buchen können. So gibt es beispiels­weise das Bouquet "Fern­sehen mit Herz" mit den drei TV-Sendern Romance TV, Heimat­kanal und GoldstarTV oder "Waid­werk" mit On Demand-Ange­boten für Outdoor- und Jagd­fans.

Neue Pakete für Sport- und Enter­tain­ment-Fans

Foto: Zattoo Jetzt hat Zattoo zwei weitere Optionen in sein Port­folio aufge­nommen. Für Sport­fans gibt es das neue Bouquet "Zattoo Plus Sport". Dieses kostet 5,90 Euro monat­lich (nach 30 Tagen Probe­zeit) und beinhaltet die Sport­kanäle Euro­sport 2, Sport­digital Fußball, eSports1, Motor­vision TV, Auto Motor und Sport HD sowie Sport1+.

Enter­tain­ment pur mit 15 zusätz­lichen Sendern gibt es für Kunden mit dem "Zattoo Plus Enter­tain­ment"-Paket. Im Bouquet enthalten sind die Sender Warner Brot­hers TV Comedy, Warner Brot­hers TV Film, Warner Brot­hers TV Serie, kabel eins clas­sics, Pro7 Fun, SAT.1 emotions, RTL Crime, RTL Passion, RTL Living, GEO Tele­vision, Kino­welt TV, Warner Brot­hers Disco­very, animal planet, Spiegel Geschichte und der Curio­sity Channel. Das Zusatz­paket kostet 9,90 Euro im Monat, eben­falls nach 30-tägiger Probe­zeit.

Beide Pakete sind nur für Kunden der Pakete Premium und Ulti­mate zusätz­lich buchbar, Nutzer des kosten­losen Free-Pakets haben das Nach­sehen.

waipu.tv schneidet preis­lich güns­tiger ab

Im direkten Vergleich ist der Konkur­rent waipu.tv hier güns­tiger, denn Kunden des Perfect Plus-Pakets erhalten für 12,95 Euro monat­lich alle Sender der neuen Zattoo-Pakete und noch viele mehr ohne Aufpreis.

