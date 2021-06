Zattoo ab sofort über den Live-Tab auf dem Amazon Fire TV

Zattoo auf dem Fire TV

Foto: Zattoo Kurz nach dem Start der Fußball-Euro­pameis­ter­schaft hat die Online-TV-Platt­form Zattoo ihr TV-Strea­ming-Angebot noch tiefer in die Fire-TV-Ober­fläche von Amazon inte­griert. Ab sofort kann Zattoo als direkte Live-TV-Quelle auf dem Amazon Fire TV genutzt werden. Das TV-Angebot sei damit direkt über den Live-Tab im Haupt­menü des Fire TVs möglich, so der Anbieter.

"Die Benut­zer­ober­flä­chen von Strea­ming-Boxen und Connected-TVs entwi­ckeln sich stetig weiter, um den Zugang zu klas­sischem Fern­sehen zu erleich­tern. In der Vergan­gen­heit lag der Schwer­punkt dieser Ober­flä­chen zunächst auf Apps, dann auf Video-on-Demand-Inhalten. Der größte Teil der Nutzungs­zeit, auch von Connected-TVs, entfällt aber nach wie vor auf klas­sisches Fern­sehen und das spie­gelt sich zuneh­mend in den Benut­zer­ober­flä­chen wieder", so Jörg Meyer, Chief Officer Content and Consumer der Online-TV-Platt­form. "Für Zattoo bietet dieser Trend im Allge­meinen und die Inte­gra­tion in die Live-TV-Funk­tion auf dem Amazon Fire TV im Spezi­ellen die Chance, sich den Strea­ming-affinen Nutzer­gruppen als echte Alter­native zu klas­sischen Empfangs­wegen wie Kabel und Satellit zu präsen­tieren und ihnen den Zugang zu Zattoo zu erleich­tern."

So funk­tio­nierts

Zattoo auf dem Fire TV

Foto: Zattoo Wer auf dem Fire TV direkt über das Haupt­menü Live-TV über Zattoo nutzen möchte, muss zunächst die Zattoo-App herun­ter­laden und instal­lieren sowie die eigenen Account­daten eingeben. Danach kann über die Einstel­lungen des Fire-TVs im Bereich “Live TV” Zattoo als TV-Quelle ausge­wählt werden.

Beson­ders inter­essant ist die Nutzung von Zattoo über den Live-Tab auf dem Fire TV für alle EM Zuschauer in diesem Jahr. Denn wer auf dem Fire TV Live-Fern­sehen mit Zattoo nutzt, schaut die EM-Spiele nur noch mit einer Zeit­ver­zöge­rung von rund 10 Sekunden. Damit bringe Zattoo TV-Strea­ming 25 Sekunden näher ans Live-Signal als noch zur WM 2018, heißt es vom Anbieter. Wir haben diese Zeit­ver­zöge­rung bei unter­schied­lichen Über­tra­gungs­tech­niken auch selbst getestet.

In einem anderen Text haben wir uns mit der Frage­stel­lung beschäf­tigt, inwie­fern heut­zutage Strea­ming ein gleich­wer­tiger Ersatz für klas­sische TV-Verbrei­tungs­wege wie Kabel oder Satellit sein kann.