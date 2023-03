Zattoo: Ab sofort drei neue FAST Channels verfügbar

Zattoo baut das Programm­angebot auf seiner Strea­ming-Platt­form weiter aus. Wie das in der Schweiz ansäs­sige Unter­nehmen jetzt mitteilte, können die Zuschauer ab sofort drei weitere FAST Chan­nels empfangen, die von der Main­stream Media AG produ­ziert werden. Dieses Unter­nehmen ist bislang unter anderen für TV-Programme wie Romance TV, Gold­star TV und den Heimat­kanal bekannt, die Zattoo im Rahmen seines TV-Pakets "Fern­sehen mit Herz" weiter­ver­breitet.

Die neuen Ange­bote nennen sich World of Free­sports, Starke Frauen und Film­gold. Sie sind Bestand­teil des Stan­dard-Programm­port­folios von Zattoo. Der Empfang ist demnach auch für Zuschauer möglich, die den kosten­losen, werbe­finan­zierten Zugang zur OTT-Platt­form gebucht haben. Vorteil für Kunden, die Zattoo Premium oder Zattoo Ulti­mate gebucht haben, ist die Möglich­keit, die Inhalte der Programme jeder­zeit zu pausieren, eine Sendung nach­träg­lich von Anfang an anzu­sehen und alle Inhalte sieben Tage rück­wir­kend anzu­sehen.

Das bieten die Neuzu­gänge bei Zattoo

Zattoo baut Streaming-Angebot aus

Screenshot: teltarif.de, Quelle: zattoo.com Das neue Programm World of Free­sports bietet nach Angaben von Zattoo spek­taku­lären Outdoor- und Extrem­sport vor beein­dru­ckenden Natur­kulissen. Dabei reiche das Angebot von Free­ride-Skiing auf fros­tigen Höhen über Surfen in den Wellen des Atlan­tiks bis zu Ulti­mate Moun­tain Biking in der Hitze Südafrikas. Der neue Kanal "Starke Frauen" zeigt Filme und Serien mit US-Stars wie Laura Linney, Jennifer Love Hewitt und Jada Pinkett Smith. Zu sehen sind die Schau­spie­lerinnen in preis­gekrönten Serien von Comedy bis Drama, wie "The Big C", "Drop Dead Diva", "Hawthorne", "The Client List", "Masters of Sex" oder "My Boys". Beim eben­falls neuen Programm Film­gold können Zuschauer nach Sender­angaben viel Humor, Gefühl und eine Prise Nost­algie erwarten. Hier sind Filme und Serien mit deut­schen TV-Stars zu sehen. Als Beispiele nennt Zattoo Fritz Wepper, Uschi Glas, Ottfried Fischer und Mario Adorf. Zu den Serien, die auf Film­gold ausge­strahlt werden, gehören "Der Pfunds­kerl", "Familie Sonnen­feld" und "Die große Frei­heit".

Gratis-Strea­ming mit Einschrän­kungen

Kunden, die den kosten­losen Zattoo-Zugang gebucht haben, können 136 TV-Programme empfangen. Mit den kosten­pflich­tigen Paketen, die ab 9,99 Euro pro Monat erhält­lich sind, steigt die Anzahl der Sender auf 162. Zudem sind 147 dieser TV-Kanäle mit Zattoo Premium oder Ulti­mate in HD oder Full-HD zu empfangen.

Wie berichtet hat Zattoo schon vor einigen Wochen das Angebot an regio­nalen Fern­seh­pro­grammen erwei­tert.