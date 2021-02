Zattoo mit neuer App auf Smart-TVs von LG

Zattoo auf dem SmartTV

Foto: Michael Fuhr/teltarif.de Der Online-TV-Anbieter Zattoo ist ab sofort mit einer neuen App auf vielen smarten Fern­sehern von LG verfügbar. Die Zattoo-App kann auf allen LG-TV-Modellen ab 2016 genutzt werden. Zattoo baut damit seine tech­nische Verfüg­bar­keit weiter aus.

Zugang zu Premium-Ange­boten

Foto: Michael Fuhr/teltarif.de Mit der neuen App für smarte TV-Modelle von LG (ab Baujahr 2016) bietet Zattoo ab sofort laut eigenen Angaben ein modernes Fern­seh­erlebnis auf dem neuesten Stand der Zattoo-Entwick­lung. Die App kann schnell und einfach auf dem Smart-TV instal­liert werden. Bereits bestehende Zattoo-Nutzer können sich direkt in der Zattoo-App anmelden und ihr Fern­sehen wie gewohnt streamen. Neukunden können sich über den Webshop oder in der App auf dem Mobil­gerät für ein Premium- oder Ulti­mate-Abo entscheiden. Vor allem letz­teres bildet mit fast 50 TV-Sendern in Full-HD und über 40 Sendern in HD eine voll­umfäng­liche Alter­native zum tradi­tio­nellen TV-Empfang. Die neue Appli­kation ist Nach­fol­gerin der bereits exis­tie­renden Zattoo-App, die weiter auf älteren SmartTVs von LG verfügbar ist.

Unter­stüt­zung der Magic Remote von LG

Die neue Zattoo-App unter­stützt zudem die Magic Remote von LG, mit der man noch schneller mit dem Pointer durch die App auf dem Smart-TV navi­gieren kann.

"Für TV-Strea­ming-Ange­bote steigt die Bedeu­tung von Connected-TVs stetig", , so Jörg Meyer, Chief Officer Content and Consumer bei Zattoo. "Die Mehr­heit der Zattoo-Nutzer streamt ihr Fern­sehen bereits auf dem großen Bild­schirm. Mit der Verfüg­bar­keit der Zattoo App auf LG TV-Modellen bauen wir unsere tech­nische Verfüg­bar­keit weiter aus und werden damit für noch mehr Haus­halte eine einfach zu instal­lie­rende Alter­native zu tradi­tio­nellen TV-Empfangs­wegen wie Satel­liten- oder Kabel-TV".

"Bei LG sind wir bestrebt, unseren Kunden das beste Enter­tain­ment-Angebot zu bieten", erklärt Andreas Urbach, Head of Marke­ting Home Enter­tain­ment bei LG Elec­tro­nics. "Daher freuen wir uns sehr darüber, dass die neue Zattoo App ab sofort auf unseren Smart-TVs verfügbar ist und Konsu­menten damit von einer noch größeren Viel­falt in bester Bild­qua­lität profi­tieren.".

