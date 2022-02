Weiterschauen & Co: Neue Funktionen in Zattoo-App

Bei der Online-TV-Platt­form Zattoo gibt es neue Funk­tionen in der App. Mit perso­nali­sierten Live-TV-Empfeh­lungen und einer Weiter­schauen-Funk­tion verbes­sert der Anbieter laut eigenen Angaben den Komfort für Zuschauer.

"Was Nutzer bereits von On-Demand-Platt­formen kennen, hat Zattoo erst­mals auf den Live-TV-Bereich über­tragen. Die persön­lichen Sehge­wohn­heiten werden bei den Empfeh­lungen von aktuell laufenden Sendungen berück­sich­tigt und noch nicht bis zum Ende geschaute Sendungen lassen sich Geräte über­grei­fend einfach weiter­schauen", erklärt Jörg Meyer, Chief Commer­cial Officer bei Zattoo.

Nutzer können Sendungen Geräte über­grei­fend weiter­schauen

Highlights-Vorschläge in der Zattoo-App

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Das "Weiter­schauen" ist schon von vielen Video-on-Demand-Services bekannt, Zattoo über­trägt sie nun auch ins Live-Fern­sehen. Wer eine Sendung mit der Pause­taste unter­bricht, findet diese direkt in dem Bereich "Weiter­schauen" auf der High­lights-Seite in der Zattoo-App. Nutzer können ihr Programm damit jeder­zeit an der glei­chen Stelle weiter­schauen. Das Posi­tive: Die Funk­tion ist Geräte über­grei­fend nutzbar.

Wer die Folge einer Serie oder einer Show bereits voll­ständig zu Ende geschaut hat, dem wird statt­dessen eine neue Folge vorge­schlagen, sofern diese zur Verfü­gung steht. Im Weiter­schauen-Bereich werden alle Inhalte berück­sich­tigt, die zeit­ver­setzt durch Funk­tionen wie Live-Pause, Restart, Replay oder Aufnahmen sowie im On-Demand-Bereich zur Verfü­gung stehen. Der Umfang dieser Inhalte richtet sich dabei nach gewähltem Abon­nement.

Eben­falls neu: Live-TV-Empfeh­lungen

Auf der High­lights-Seite in der Zattoo-App zeigt die Online-TV-Platt­form ab sofort in der Rubrik "Dein persön­liches Live-Programm" perso­nali­sierte Empfeh­lungen. Diese sind auf die jewei­ligen Fern­seh­gewohn­heiten des Nutzers zuge­schnitten: Je häufiger der Nutzer eine bestimmte Sendung oder Kate­gorie wie Sport, Filme, Serien oder Enter­tain­ment schaut, desto eher werden diese empfohlen. Daneben stellt Zattoo in diesem Bereich auch Sendungen vor, die aktuell im Live-Programm am meisten geschaut werden. Ein sinn­voller Service, damit Online-Zuschauer beispiels­weise kein Sport­event oder keine Serie verpassen.

