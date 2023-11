YouTube: Neue Features für Premium-Abonnenten

YouTube gibt neue Features für Premium-Nutzer bekannt. Eine der wohl span­nendsten Neue­rungen ist ein KI-Konver­sati­ons­tool, mit dem zu Videos Fragen an eine Künst­liche Intel­ligenz gestellt werden können.

Weitere Features betreffen neue Synchro­nisa­tions­mög­lich­keiten zwischen verschie­denen Geräten, verbes­serte Video­qua­lität für weitere Geräte und Abzei­chen für YouTube Music.

Chatten mit der KI

Bei dem Konver­sations-KI genannten Tool handelt es sich laut Anbieter um eine expe­rimen­telle Künst­liche Intel­ligenz, das Fragen der YouTube-Premium-Nutzer beant­worten und mit einem Video verwandte Inhalte vorschlagen kann. Wie das funk­tio­niert, zeigt der Anbieter im korre­spon­die­renden Blog-Eintrag (Englisch) anhand eines Beispiels. Darin geht es um Finger­nagel-Design. Beispiel-Fragen an die Künst­liche Intel­ligenz sind: Video zusam­men­fassen, mehr zum Thema ausgeben, verwandte Inhalte empfehlen und wie groß die Commu­nity auf YouTube zu diesem Thema ist. YouTube Premium: Das KI-Konversationstool in Aktion

Bild: YouTube Official Blog Darüber hinaus soll die KI auch große Kommen­tar­abschnitte von Videos in leicht verständ­liche Themen orga­nisieren können. Das soll Video-Crea­torn dabei helfen, schneller in Diskus­sionen zu ihren Videos einzu­steigen oder sich Inspi­rationen für neue Inhalte zu holen. Die Nutzung des KI-Features ist derzeit jedoch stark begrenzt. Laut Anbieter steht das Tool nur einer begrenzten Anzahl von YouTube-Premium-Nutzern in den USA auf Android-Geräten zur Verfü­gung.

Video­qua­lität, Synchro­nisa­tion, Abzei­chen

Für iOS-Nutzer wurden bereits Videos mit verbes­serter Bitrate in 1080p-HD-Videos ange­kün­digt. Dieses Angebot wurde laut Blog-Eintrag jetzt auf Android-, Web- und Smart-TV-Geräte über­tragen, was für schär­fere und klarer Details in der Video­wie­der­gabe sorgen soll.

Weiterhin geben die YouTube-Entwickler erwei­terte Synchro­nisa­tions­mög­lich­keiten bekannt. Nutzer von YouTube Premium sollen ange­fan­gene Inhalte auf allen Geräten nahtlos fort­setzen können. Die Funk­tion werde jetzt auf Tablets und Smart-TVs erwei­tert. So sollen Nutzer Inhalte beispiels­weise auf dem Handy starten und anschlie­ßend auf dem Tablet, Laptop oder Smart-TV fort­setzen können.

Für Nutzer ab 18 Jahren bietet YouTube Music für Premium-Nutzer jetzt eine Abzei­chen-Funk­tion. Je nachdem, was und wie viel gehört wurde, erhalten die Nutzer eine Trophäe.

Hinweis: Die Infor­mationen stammen aus der US-ameri­kani­schen Ausgabe des "YouTube Offi­cial Blog". Wie im Text erwähnt, stehen bestimmte Funk­tionen bislang nur für Nutzer in den USA zur Verfü­gung.

Das kostet YouTube Premium in Deutsch­land

Es gibt hier­zulande verschie­dene kosten­pflich­tige Tarife. YouTube Premium Lite kostet 5,99 Euro pro Monat und bietet weniger Werbung auf der Platt­form, was als "einge­schränkte Werbe­unter­bre­chung" bezeichnet wird. Wer gar nicht von Werbung gestört werden will, Inhalte auf Geräte herun­ter­laden, die Hinter­grund­wie­der­gabe nutzen und Musik über YouTube Music Premium hören will, muss zum 12,99 Euro pro Monat oder 129,99 Euro für zwölf Monate kostenden Abo-Modell greifen. Das Fami­lien-Abo für bis zu sechs Personen schlägt mit 23,99 Euro pro Monat zu Buche. Studenten zahlen für das Einzel­per­sonen-Abo 7,49 Euro pro Monat.

