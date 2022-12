YouTube Wiedergabeliste: Jetzt für Android und iOS testen

Nutzer des kosten­pflich­tigen Abo-Dienstes YouTube Premium können aktuell eine neue Funk­tion auspro­bieren. Konkret geht es um das Feature "Wieder­gabe­liste", das es in der Webver­sion der Video-App bereits gibt. Jetzt kann es aber auch für die mobilen Betriebs­sys­teme Android und iOS auf Smart­phones und Tablets auspro­biert werden. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Feature akti­vieren können und wie es funk­tio­niert.

YouTube Wieder­gabe­liste akti­vieren

Wiedergabeliste in der iOS-App von YouTube

Screenshot: teltarif.de Wie eingangs erwähnt, müssen Sie Abon­nent von YouTube Premium sein. Öffnen Sie beispiels­weise je nach Smart­phone-Modell die Android- oder iOS-App. Der Buch­stabe in der rechten, oberen Ecke verweist auf Ihren Account­namen. Dort klicken Sie drauf. Dann ploppt ein Menü auf, scrollen Sie etwas weiter nach unten zum Punkt "Deine Premium-Vorteile".

Anschlie­ßend klicken Sie auf "Neue Funk­tionen auspro­bieren". Damit gelangen Sie zu verfüg­baren Test­funk­tionen. Nun können Sie die Wieder­gabe­liste auf dem entspre­chenden Betriebs­system auspro­bieren, in dem Sie das Feature weiter unten auf der Seite akti­vieren.

In unserem Test hatte es etwas gedauert, bis das Feature akti­viert war. Die mehr­fachen App-Neustarts zuvor brachten nichts. Nach einer Weile waren die Wieder­gabe­listen aber über die Start­seite von YouTube verfügbar.

YouTube Wieder­gabe­liste erstellen

Um eine Wieder­gabe­liste zu erstellen, müssen Sie neben einem belie­bigen Video auf das Menü mit den drei Punkten klicken und "Letztes Video in der Wieder­gabe­liste abspielen" wählen. Wir haben das beispiel­haft mit drei Videos gemacht, was Sie auf dem nach­fol­genden Bild sehen. Wiedergabeliste in der Android-App von YouTube

Screenshot: teltarif.de Wie viele Videos sich in der Wieder­gabe­liste befinden, sehen Sie in der entspre­chenden Anzeige der Warte­schleife ("1/3"). Sie können die Reihen­folge der Wieder­gabe bear­beiten, in dem Sie links neben dem jewei­ligen Video auf die beiden Streifen klicken und beispiels­weise das zweite Video in der Liste an die erste Posi­tion oder an die dritte verschieben.

Während der Wieder­gabe können weitere Videos der Liste hinzu­gefügt werden. Laut Anbieter ist der Test des Features noch bis zum 28. Januar verfügbar.

Wer YouTube Premium über ein iPhone oder iPad bucht, zahlt deut­lich mehr als Android-Nutzer. In einem Ratgeber lesen Sie, wie Sie auch als iOS-Nutzer den güns­tigeren Preis für den Abo-Dienst zahlen.