YouTube: Künftig Werbe-Clips mit 30 Sekunden Länge

Nicht-Premium-Nutzer von YouTube müssen mit Werbung vor und zwischen den Clips klar­kommen. Wer den Video-Strea­ming-Dienst auf CTV-Geräten, also Fern­sehern und Strea­ming-Devices wie Boxen, Sticks, Spie­lekon­solen und Co., nutzt, wird künftig mit längeren Werbe­clips konfron­tiert. In einem offi­ziellen Blog-Eintrag erklärt YouTube, worum es dabei genau geht.

Längere Videos, nicht skipbar

YouTube will künftig längere Werbeclips zeigen

Bild: Google In dem Blog­ein­trag kündigt YouTube an, die Länge der gezeigten Werbe-Video-Clips auf CTV-Geräten erhöhen zu wollen. Statt zwei Clips mit jeweils einer Länge von 15 Sekunden sollen künftig auch Clips mit einer Länge von 30 Sekunden gezeigt werden. Diese lassen sich nicht über­springen. An der grund­sätz­lichen Länge der gezeigten Werbung vor einem Video ändert sich damit nichts. Es kann jedoch sein, dass unter­schied­liche Nutzer einen 30 Sekunden langen Werbe­clip als länger wahr­nehmen als zwei 15 Sekunden lange Videos. Darüber hinaus ist auch davon die Rede, Werbung abzu­spielen, wenn Nutzer die Wieder­gabe eines YouTube-Videos pausieren.

Mehr oder längere Werbung bedeutet letzt­lich auch mehr Werbe­ein­nahmen für den Platt­form­betreiber. Viel­leicht sollen aber auch Nutzer des kosten­freien Ange­bots dazu bewegt werden, den kosten­pflich­tigen Premi­umdienst zu abon­nieren. Nutzer von YouTube Premium sind bislang nämlich von Werbe­clips nicht betroffen.

YouTube Premium schlägt im Einzel-Abo mit monat­lichen Kosten in Höhe von 11,99 Euro zu Buche. Als iOS-Nutzer sollten Sie jedoch darauf achten, wie Sie den Premium-Dienst buchen. Denn wenn Sie das Abo beispiels­weise direkt über die iOS-App auf Ihrem iPhone abschließen möchten, kommt ein saftiger Aufschlag oben­drauf und das Einzel-Abo kostet 15,99 Euro pro Monat.

Wie Sie YouTube Premium auch mit Ihrem iPhone oder iPad güns­tiger bekommen können, lesen Sie in einem Kurz­rat­geber.