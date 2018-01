In den USA hat YouTube im vergangenen Jahr ein eigenes IPTV-Angebot etabliert. Wir haben uns YouTube TV einmal angesehen. In Deutschland gibt es den Dienst bislang nicht.

YouTube TV in den USA seit 2017 verfügbar Im vergangenen Jahr hat YouTube in den USA ein neues Streaming-Angebot etabliert. Das Unternehmen will interessierten Nutzern auch klassisches Fernsehen via Internet anbieten. Hält man sich als deutscher YouTube-Nutzer in den Vereinigten Staaten auf, so bekommt man YouTube TV, wie sich das Angebot nennt, automatisch ebenfalls angeboten, sofern der Internet-Zugang mit einer amerikanischen IP-Adresse hergestellt wird.

So erhält man einen Einblick in das Angebot, das in den USA zum Monatspreis von 35 Dollar (umgerechnet rund 29 Euro) gebucht werden kann. Allerdings ist YouTube TV auch in den Vereinigten Staaten noch nicht überall verfügbar. Auf einer Webseite verrät der Anbieter die Regionen, in denen der Dienst derzeit zu bekommen ist. Einmal gebucht kann der für den eigenen Account bestimmte Content dann aber überall in den USA genutzt werden.

In der Regel wird die Region, in der man sich gerade aufhält, anhand der IP-Adresse automatisch erkannt. Man kann aber auch einen anderen Standort auswählen, wobei YouTube während des Anmeldeprozesses darauf hinweist, dass es möglich ist, dass sich der Vorgang erst dann abschließen lässt, wenn der Kunde wieder über den heimischen Internet-Anschluss online ist.

Eine Woche Gratis-Test

YouTube TV kann eine Woche lang kostenlos getestet werden YouTube TV kann eine Woche lang kostenlos getestet werden. Erst danach wird der Monatspreis von 35 Dollar berechnet. Das Abonnement kann jederzeit beendet werden. Im Basispaket für Kunden aus Las Vegas sind 55 Fernsehkanäle enthalten. Dazu gehören unter anderem Programme von Fox, NBC und CBS, aber auch internationale TV-Stationen wie die BBC.

In Las Vegas sind 55 Programme im Basispaket enthalten Neben dem Basispaket sind vier Zusatzoptionen verfügbar. Shudder kostet 5 Dollar monatlich extra, Sundance Now schlägt mit 7 Dollar Zusatzgebühren zu Buche. Showtime kann für 11 Dollar zusätzliche monatliche Grundgebühr gebucht werden und Interessenten, die sich für Fox Soccer Plus interessieren, zahlen 15 Dollar pro Monat zusätzlich.

YouTube TV lässt sich über den Internet-Browser am PC bzw. Mac, über Apps für Android und iOS oder auch mit Chromecast und AirPlay nutzen. Dazu ist der Dienst für Smart-TV-Geräte und Spielekonsolen verfügbar. Ob und wann das IPTV auch in Deutschland - mit angepasstem Programmangebot - verfügbar sein wird, ist nicht bekannt.