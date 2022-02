Live-Shopping & Co: YouTube kündigt Innovationen an

YouTube will in den kommenden Monaten mit Inno­vationen glänzen. Unter anderem sind das kolla­bora­tive Live-Strea­ming und Live-Shop­ping geplant. Zudem soll es ein Neude­sign der mobilen App geben.

Die Video­platt­form YouTube will in den kommenden Monaten mit Inno­vationen glänzen. Neal Mohan, Chief Product Officer, verrät in seinem neuen Blog­post, welche Neue­rungen Nutzer sowie Creator in diesem Jahr erwarten.

Basis der Weiter­ent­wick­lungen sei das Feed­back der gesamten Commu­nity – immer mit dem Ziel, den Erfolg des YouTube-Ökosys­tems fort­zuschreiben, heißt es.

Erstel­lung von Kurz­videos und Inter­aktion verein­facht

YouTube mit Innovationen

Foto: goodluz - fotolia.com, Logo: YouTube, Montage. teltarif.de So verwun­dert es nicht, dass das Herz­stück der Video­platt­form, die Creator-Commu­nity, Ausgangs­punkt sämt­licher Inno­vationen bleibt. Entspre­chend soll es neben weiteren Mone­tari­sie­rungs­mög­lich­keiten smarte Inves­titionen in die beliebten YouTube Shorts geben, so zum Beispiel in neue Funk­tionen (unter anderem in den Berei­chen Audio, Effekte, Bear­bei­tung), die es einfa­cher machen sollen, krea­tive Kurz­videos zu erstellen. Über YouTube Studio sollen zudem Insights zur erfolg­rei­chen Ideen­ent­wick­lung für die Creator zur Verfü­gung stehen.

Auch das kolla­bora­tive Live-Strea­ming soll einge­führt werden, sodass Creator gemeinsam live gehen und mit ihren Zuschauern inter­agieren können. Ziel sei es zudem, dass Creator ihre eigenen Kanal-Richt­linien in ihrem "YouTube-Zuhause" fest­legen können, quasi eine Neti­quette.

Live-Shop­ping wird konkreter

Das mit Span­nung erwar­tete Live-Shop­ping, bei dem Nutzer in Videos markierte Artikel direkt kaufen bezie­hungs­weise bestellen können, werde zudem immer konkreter: Die Shop­ping-Videos stünden laut YouTube in den Start­löchern, auch über Shorts ist eine Shop­ping-Möglich­keit ange­dacht.

Weil Sicher­heit weiterhin Prio­rität hat, insbe­son­dere für Kinder und Fami­lien, erwei­tere YouTube 2022 zudem das beauf­sich­tigte YouTube-Kids-Konto auf die Bereiche Music, Wohn­zim­mer­geräte und Assistant. Und beim Gaming gehe es darum, virtu­elle Welten Realität werden zu lassen, sodass Nutzer und Creator noch immersi­vere, leben­digere Spiele­mög­lich­keiten erleben können.

Ein Rede­sign der Benut­zer­ober­fläche in der mobilen App und weitere span­nende Produkte und Neuheiten im YouTube-Universum sollen das Inno­vati­ons­jahr 2022 komplet­tieren.

Nach einer Eini­gung bleibt die YouTube-App übri­gens bei Roku verfügbar.