YouTube wird mit Ad-Blocker extrem langsam

Immer mehr Nutzer von YouTube beklagen sich über ruckelnde Videos, langes Zwischen­spei­chern und einer allge­mein schlechten Perfor­mance. All diese Anwender haben gemein, dass sie einen Werbe­blo­cker einsetzen. Google geht immer härter gegen solche User, die gegen die Richt­linien des Services verstoßen, vor. Mitt­ler­weile ist der Malus jedoch so stark ausge­prägt, dass eine vernünf­tige Nutzung des Strea­ming-Dienstes oft kaum noch möglich ist. Ein Code in YouTube sorgt für die künst­liche Verschlech­terung. Wer dem entgehen will, soll den Ad-Blocker deak­tivieren oder Premium-Mitglied werden.

Google bestraft User von Werbe­blo­ckern mit mieser Perfor­mance

Den unliebsamen Puffer-Kreis sehen Ad-Blocker-User in YouTube häufig

Google / Dream BGM Seit einiger Zeit voll­zieht Google immer mehr Maßnahmen, um Anwender der kosten­losen YouTube-Version zu einem Abon­nement zu bewegen. Die Reklame in den Clips häuft sich und es gibt Mahnungen, dass man bei Verwen­dung eines Ad-Blockers gegen die Nutzungs­richt­linien verstößt. Manche Menschen bekommen sogar den Video-Zugang gesperrt, bis sie entweder den Werbe­blo­cker deak­tivieren oder YouTube Premium abon­nieren. Durch 9to5Google wurden wir auf eine weitere Masche aufmerksam.

Welt­weit hat der Such­maschi­nen­kon­zern damit begonnen, einen Code in seinem Strea­ming-Dienst zu akti­vieren, der für eine künst­liche Dros­selung der Webseite sorgt. Erkennt YouTube einen Ad-Blocker im Browser, ganz egal welchen, tritt dieser Nach­teil in Kraft. Zahl­reiche User beschweren sich über dieses Vorgehen. YouTube selbst beti­telt die schlech­tere Perfor­mance als „Subop­timale Betrach­tung“. Bereits seit Ende 2023 findet diese Maßnahme Verwen­dung und sucht immer mehr Anwender heim. Für die opti­male Geschwin­dig­keit muss der Werbe­blo­cker abge­schaltet oder eine 12,99 Euro monat­lich teure Mitglied­schaft gebucht werden.

Selbst­ver­such bestä­tigt die künst­liche Dros­selung

Der hier schrei­bende Autor hat einen ziem­lich flotten PC und eine 250-MBit-Leitung, die auch für das Strea­ming von UHD-Inhalten in hoher Qualität völlig ausreicht. Außerdem ist er selbst Nutzer von YouTube Premium. Um den erwähnten Malus zu über­prüfen, haben wir zunächst einige 4K-Videos ohne Werbe­blo­cker mit unserem Premium-Konto aufge­rufen. Die Clips wurden zügig geladen, zu einer belie­bigen Posi­tion konnten wir in ein bis zwei Sekunden springen. Weder die Navi­gation durch Such­ergeb­nisse noch durch das Menü ruckelte.

Nach dem Akti­vieren eines Ad-Blockers und aus dem Premium-Account ausge­loggt, zeigte sich ein ganz anderes Bild. Elemente brauchten deut­lich länger, bis sie geladen waren. Das Menü reagierte äußerst träge. Außerdem star­teten die Clips etwas später. Den größten Unter­schied bemerkten wir aber beim Springen durch die Videos. Bis zu fünf Sekunden mussten wir teil­weise warten, bis die Wieder­gabe fort­gesetzt wurde. Eine häufig ruckelnde Wieder­gabe frus­trierte eben­falls. Unsere persön­liche Erfah­rung bestä­tigt also die Benach­tei­ligung von YouTube-Usern mit Ad-Blocker.

Immerhin strebt Google mehr Daten­schutz in der EU an, um dem Digital Markets Act (DMA) zu entspre­chen.