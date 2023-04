So will YouTube neue Premium-Abonnenten gewinnen

YouTube wertet Premium-Abo auf

Foto: dpa YouTube bietet seit einigen Jahren Premium-Abon­nements an. Damit haben Nutzer die Möglich­keit, Videos werbe­frei zu streamen und für die Offline-Nutzung herun­ter­zuladen. Auch die Hinter­grund-Wieder­gabe und YouTube Music sind inklu­sive. Jetzt wurden weitere Funk­tionen ange­kün­digt, um den Video-Dienst von Google aufzu­werten.

Einem Bericht der öster­rei­chi­schen Tages­zei­tung Der Stan­dard zufolge will YouTube unter anderem die Strea­ming-Qualität bei der Wieder­gabe von Inhalten in Full-HD verbes­sern. Videos in 1080p werden mit einer nicht näher bezeich­neten, verbes­serten Bitrate gestreamt - zumin­dest für iPhone- und iPad-Nutzer. Für Android- und Desktop-Nutzer soll die Funk­tion zu einem späteren Zeit­punkt einge­führt werden.

YouTube-Premium-Abon­nenten können über Google Meet zum gemein­samen Betrachten von Videos einladen. Für Nutzer von Apple-Geräten wird auch die SharePlay-Funk­tion einge­führt, die eben­falls den Zweck erfüllt, gemeinsam die Strea­ming-Inhalte anzu­sehen. SharePlay wurde schon mit iOS 15.1 einge­führt. Aller­dings müssen auch die Apps den Service unter­stützen, was bei YouTube erst jetzt der Fall ist.

Weiter­schauen gerä­teüber­grei­fend

YouTube wertet Premium-Abo auf

Foto: dpa Als weitere Neue­rung wird die gerä­teüber­grei­fende "Weiter­schauen"-Funk­tion genannt. So sollen sich beispiels­weise auf dem Smart­phone gestar­tete Videos später am Computer oder Tablet fort­setzen lassen. Eigent­lich hatte sich YouTube - auch in der kosten­losen Vari­ante - aber auch bisher schon "gemerkt", bis zu welcher Stelle man ein Video ange­sehen hatte, sodass die Wieder­gabe ggf. dort fort­gesetzt wurde.

Neben dem Desktop ist es nun auch auf Smart­phones und Tablets möglich, Videos in eine Warte­schlange einzu­reihen, ohne hierfür eine neue Play­list anzu­legen. Mit Smart Down­loads sollen dem Nutzer vorge­schla­gene Inhalte auto­matisch im Hinter­grund geladen werden. Das soll die Wieder­gabe bei schlechter Inter­net­ver­bin­dung oder im Offline-Modus unter­stützen. Das Feature kann aber auch abge­schaltet werden.

YouTube Premium kann von neuen Inter­essenten einen Monat lang kostenlos getestet werden. Danach kostet der Dienst in Deutsch­land 11,99 Euro pro Monat. Vergüns­tigungen gibt es im Jahres-Abo, Fami­lien- und Studen­ten­tarif. Eine Woche vor Ablauf der Gratis-Test­phase will YouTube Kunden erin­nern, sodass diese bei Nicht­gefallen keine Gefahr laufen, in eine Kosten­falle zu tappen.

In einer weiteren Meldung haben wir über einen neuen Strea­ming­dienst von Warner Bros. Disco­very berichtet.