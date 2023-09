Google stellt Dienst ein: YouTube Premium Lite wird beerdigt

Das preis­lich beson­ders attrak­tive YouTube Premium Lite wird einge­stampft, noch bevor es Deutsch­land errei­chen konnte. Bei diesem Modell entle­digten sich Anwender vergleichs­weise günstig der unlieb­samen Werbung des Video­strea­mings. Hierfür wurden sieben Euro monat­lich anstatt der zwölf Euro des regu­lären YouTube Premium fällig. Rund zwei Jahre war die Lite-Vari­ante erhält­lich, jedoch nur in ausge­wählten euro­päi­schen Regionen. Dazu zählten Länder wie die Nieder­lande und Däne­mark. Google wendet sich aktuell mit Kündi­gungs­schreiben an die Anwender. Ende Oktober wird YouTube Premium Lite der Stecker gezogen.

YouTube Premium Lite wird abge­schafft

Bald gibt es kein YouTube Lite Premium mehr

YouTube Mitglieder des viel­ver­spre­chenden Abon­nements, das bei Googles Strea­ming-Platt­form Videos ohne Anzeigen ermög­lichte, erhalten derzeit enttäu­schende E-Mails. „Ihre Premium Lite Mitglied­schaft wird einge­stellt“, heißt es im Betreff. Der Such­maschi­nen­kon­zern bedankt sich für die Teil­nahme und verkündet die Been­digung des Services zum 25. Oktober 2023. Aller­dings hält sich der Anbieter ein Hinter­tür­chen offen. So wolle man weiter an anderen Versionen von YouTube Lite Premium arbeiten. Hierfür soll Feed­back von Nutzern, Inhalts­erstel­lern und Part­nern verwendet werden.

Ob und wann eine andere Fassung des Ange­bots startet, bleibt abzu­warten. Anwender teilen auf reddit, ResetEra und anderen Diskus­sions­platt­formen ihren Unmut über Googles Entschei­dung. YouTube Premium Lite wurde seit Anfang August in den Nieder­landen, Däne­mark, Belgien, Luxem­burg, Finn­land, Schweden und Norwegen offe­riert. Nach dem Ende des Abon­nements müssen Nutzer entweder zum 11,99 Euro anstatt 6,99 Euro pro Monat kostenden YouTube Premium wech­seln oder sich mit der Werbung zufrie­den­geben. Sind Sie Student, zahlen Sie für das voll­wer­tige YouTube Premium eben­falls nur 6,99 Euro.

Das war YouTube Premium Lite

Wer häufig auf dem kosten­losen YouTube unter­wegs ist, könnte sich an den Anzeigen stören. Mit knapp zwölf Euro monat­lich lassen sich diese per YouTube Premium entfernen. Ergän­zend gibt es werbe­freien Zugriff auf YouTube Music, eine Offline-Wieder­gabe und einen Mini-Player. Auf all diese Sonder­funk­tionen verzich­tete YouTube Lite Premium. Bei dieser Vari­ante wurde aber immerhin die Reklame gestri­chen. Geräte über­grei­fend ermög­lichte Google mit diesem Paket ein unter­bre­chungs­freies Video­strea­ming. Egal ob über eine YouTube-App oder über den Browser.

