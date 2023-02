YouTube: Bessere Video-Qualität nur noch gegen Cash?

Offenbar testet YouTube eine neue Option, um Nutzer zur Kasse zu bieten. Betroffen ist der kosten­pflich­tige Abo-Dienst YouTube Premium. Einige Nutzer berichten, dass in den Einstel­lungen für die Strea­ming-Qualität in der mobilen App des Dienstes eine neue Option ange­zeigt wird, die hinter einer Paywall liegt.

Die Rede ist von einer "Besseren Bitrate" für die Einstel­lung der Strea­ming-Qualität in 1080p-Auflö­sung.

"1080p Premium"

YouTube versucht offenbar, mehr zahlende Nutzer mit neuen Funktionen zu generieren

Logo: YouTube, Screenshot/Montage: teltarif.de Derzeit wird darüber berichtet, dass Nutzer der YouTube-App eine neue Option für die Einstel­lungen der Strea­ming-Qualität eines Videos entdeckt hätten (via AndroidPolice). Dabei geht es um eine Einstel­lung, die die Wieder­gabe mit 1080p-Auflö­sung betrifft. In den Einstel­lungen für das jewei­lige Video taucht neben der normalen Einstel­lung "1080p" auch "1080p Premium" mit dem Hinweis "Bessere Bitrate" auf.

Wir haben den Test gemacht. In der iOS-App von YouTube klickten wir ein Video an. Vorein­gestellt waren "Auto­matisch (720p)". Im Einstel­lungs­menü kann die Qualität über "Erwei­tert" ange­passt werden. Dort tauchte die neue Option "1080p Premium" auf (s. Screen­shot unten). Beim Klick darauf ploppte ein Screen auf, über den wir YouTube Premium kosten­pflichtig abon­nieren konnten, um die Einstel­lung vorzu­nehmen.

Das gleiche Video riefen wir auch über die Android-App auf und klickten erneut in das Einstel­lungs­menü für die Video­qua­lität. Hier tauchte die neue Option "1080p Premium" nicht auf. YouTube: "1080p Premium" nur noch mit kostenpflichtigem Abo

Screenshot: teltarif.de 1080p sagt erstmal nichts über die Qualität des Videos aus, sondern nur über das Format (1920x1080 Pixel). Die Bitrate bestimmt über die Qualität dieses 1080p-Videos und somit natür­lich auch wie groß die Video­datei ist. Am Handy-Display sind Unter­schiede in der Bitrate wohl kaum zu erkennen, an einem 75-Zoll-TV hingegen schon. Die Frage wird sein, ob Google hier nur eine neue Idee hat, iPhone-Nutzer zusätz­lich zur Kasse zu bitten, oder ob der künftig gene­rell für bessere Bitraten gezahlt werden muss. Dann sollte sich Google aber auch von den irre­füh­renden Quali­täts­angaben wie 720p oder 1080p verab­schieden und künftig die Bitrate als Angabe verwenden.

YouTube Premium mit iOS güns­tiger - so gehts

YouTube Premium kostet im Einzel-Abo 11,99 Euro pro Monat. Wer aber über ein iPhone bucht, zahlt 15,99 Euro monat­lich. Das liegt wohl an den Gebühren, die Dritt­anbieter von Apps an Apple zahlen müssen, wenn In-App-Käufe getä­tigt werden.

In einem Kurz-Ratgeber erklären wir Ihnen, wie Sie auch als iOS-Nutzer den güns­tigeren monat­lichen Betrag für YouTube Premium zahlen.

Über die Möglich­keit, Ultra-HD-Videos nur noch mit YouTube-Premium-Abo ansehen zu können, berich­teten wir bereits im Oktober des vergan­genen Jahres.