YouTube: Mehr Bedienkomfort durch Podcasts-Tab

Wenn Sie gerne Podcasts verfolgen, gewährt Ihnen der dazu­gehö­rige Tab in der YouTube-App und der YouTube-Webseite mehr Komfort. Das Feature startet ab sofort.

Das immer beliebter werdende Unter­hal­tungs­format Podcast erhält jetzt eine dedi­zierte Sektion in YouTube. Sowohl auf der Webseite als auch in den Apps für mobile Endge­räte hält die Erwei­terung ab sofort Einzug. Laut Google erfolgt die Frei­schal­tung welt­weit. Der Podcasts-Tab befindet sich in der Kanal­seite der Inhalts­ersteller. Bislang musste man sich mühselig durch die Wieder­gabe­liste oder anderen Berei­chen durch­wühlen, um zur gewünschten Show zu gelangen. Um als Podcast zu erscheinen, muss der Inhalt entspre­chend markiert worden sein.

YouTube bekommt einen Podcasts-Tab

So sieht der Podcasts-Bereich in YouTube aus

9to5Google Auf der Video­strea­ming-Platt­form von Google tummeln sich die verschie­densten Inhalte. Ob gängige Clips, die kurzen Shorts, Live­über­tra­gungen oder eben Podcasts. Wer das zuvor genannte Seri­enformat auf YouTube häufig konsu­miert, dürfte einen sepa­raten Bereich vermisst haben. Nun bessert das Entwick­ler­studio nach. Bei 9to5Google stießen wir auf diese Neuig­keit. Die auf sämt­liche Google-Produkte spezia­lisierte Nach­rich­ten­seite wurde über den Podcasts-Tab infor­miert. Der Such­maschi­nen­riese gab außerdem bekannt, dass es sich um einen globalen Rollout handelt.

Nutzer müssen sich also nicht gedulden, bis Anwender eines bestimmten Landes mit der Erwei­terung versorgt sind, damit das eigene Land in der Warte­schleife nach vorne rückt. Sowohl die Smart­phone-Apps für Android und iOS als auch die Browser-Fassung von YouTube werden bedacht. Durch die welt­weite Vertei­lung dürften die Nutzer schneller das Feature erhalten. Wir hatten aber noch kein Glück. Auf diversen Smart­phones und der Desktop-Webseite fanden wir den Podcasts-Tab bislang nicht vor.

Details zum Podcast-Bereich bei YouTube

Dass die Schalt­fläche exis­tiert, beweist 9to5Google anhand von Screen­shots. Diese haben wir im Artikel einge­bettet. Zwischen den Reitern „Live“ und „Play­lists“ befindet sich der neue Podcasts-Tab. Bei YouTube ist die Funk­tion noch haupt­säch­lich für Videos ausge­legt. Es gibt beispiels­weise spezi­elle Podcast-Vorschau­bilder, die sich von den regu­lären unter­scheiden. Diese sind aber noch nicht präsent. Bei YouTube Music halten allmäh­lich eben­falls Podcasts Einzug. An der dazu­gehö­rigen, dedi­zierten Sektion arbeitet das Entwick­ler­studio. Manche Anwender finden den Tab bereits vor.

