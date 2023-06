YouTube Playables: Plant Google einen Stadia-Nachfolger?

Einem Bericht zufolge arbeitet Google an einer Online-Gaming-Lösung, die direkt in YouTube imple­men­tiert ist.

Ende September des vergan­genen Jahres berich­teten wir darüber, dass Google seine Spie­lestrea­ming-Platt­form Google Stadia einstellt und erstat­tete sogar geleis­tete Zahlungen für Hard­ware und Games. Offenbar sorgte das Angebot nicht für den gewünschten Erfolg. Derzeit macht eine inter­essante Infor­mation die Runde, nach der Google an einer alter­nativen Lösung arbeitet, eine Online-Gaming-Funk­tion im Video-Strea­ming-Dienst YouTube zu imple­men­tieren.

YouTube "Playa­bles"

YouTube soll an einem Cloud-Gaming-Angebot arbeiten

Bild: picture alliance/Monika Skolimowska/ZB/dpa Die Rede ist von einer Funk­tion namens "YouTube Playa­bles", wie es in einem Bericht des Wall Street Jour­nals heißt (via Android Central). Google lade offenbar seine Mitar­beiter dazu ein, die neue Funk­tion zu testen. Spiele könnten direkt über die YouTube-App auf Smart­phones mit Android- oder iOS-Betriebs­system und über den Browser gestreamt werden. Eines dieser Test-Spiele sei "Stack Bounce", ein Spiel, bei dem es darum geht, Steine mit einem sprin­genden Ball zu zertrüm­mern.

Gaming sei seit langem ein Schwer­punkt von YouTube, habe ein Unter­neh­mens­spre­cher gegen­über dem Wall Street Journal verkündet. Man expe­rimen­tiere ständig mit neuen Funk­tionen, aktuell habe man aller­dings nichts Neues zu verkünden. Das Unter­nehmen möchte wohl mit dem mögli­chen künf­tigen Angebot noch nicht hausieren. Es bleibt also offen, ob und wann YouTube das Streamen von Spielen offi­ziell anbietet.

Ein Spiel wie "Stack Bounce" ist nicht vergleichbar mit Triple-A-Titeln, die über Google Stadia ange­boten wurden. Es bleibt also weiterhin offen, wie eine Imple­men­tie­rung aufwän­digerer Spiele-Titel aussehen könnte. Sollte ein Angebot wie YouTube Playa­bles in die Fußstapfen des einge­stellten Dienstes Stadia treten, ist es denkbar, dass dafür zusätz­liche Kosten anfallen - beispiels­weise in Form eines kosten­pflich­tigen Abos oder dass die Spiele gekauft werden müssen.

Cloud-Gaming ist ein alter­nativer Einstieg in die Gaming-Welt. Spiele müssen nicht auf eine Platt­form wie eine Konsole aus dem Internet geladen werden, und es wird kein physi­scher Daten­träger benö­tigt. Die Spiele werden direkt über das Internet gestreamt. In einer Über­sicht finden Sie Cloud-Gaming-Anbieter wie Xbox Cloud Gaming und PlayStation Plus.