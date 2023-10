YouTube: Neues Design für Nachrichten-Beiträge

Google hat für seinen Video­dienst YouTube neue Darstel­lungs­optionen für Nach­richten-Beiträge ange­kün­digt. Ziel sei es, die Nutze­rinnen und Nutzer stärker mit News aus verläss­lichen Quellen in Berüh­rung zu bringen. Dazu richte man eine neue Wieder­gabe­seite für Nach­rich­ten­bei­träge ein, kündigten die YouTube-Manager Brandon Feldman und Geoff Samek in einem Blog-Eintrag an. Videostreaming-Dienst YouTube

Bild: dpa "Diese Wieder­gabe­seite für Nach­richten wird Inhalte aus zuver­läs­sigen Quellen aus den Berei­chen Video-on-Demand, Live-Streams, Podcasts und Shorts zusam­men­fassen, sodass die Zuschaue­rinnen und Zuschauer in die Tiefe gehen und mehrere Quellen und Blick­winkel erkunden können."

Funk­tion für das Handy in rund 40 Ländern

Um die Wieder­gabe­seite für ein bestimmtes Nach­rich­ten­thema zu öffnen, können die Nutzer künftig auf ein Video mit dem Nach­rich­ten­symbol auf der Start­seite oder in den Such­ergeb­nissen klicken. Diese Funk­tion werde nach und nach für das Smart­phone in rund 40 Ländern einge­führt. Die Inte­gra­tion für Desktop-PC und Smart-TV werde folgen.

